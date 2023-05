Des frappes aériennes frappent Khartoum à l’approche d’un cessez-le-feu de sept jours

Quelques heures avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu d’une semaine, l’armée soudanaise a mené des frappes aériennes dans la capitale.

L’armée a également mené des frappes aériennes dans la soirée de dimanche, ont indiqué des témoins, ciblant des véhicules d’unités mobiles des Forces paramilitaires de soutien rapide.

Les deux parties ont déclaré qu’elles respecteraient un cessez-le-feu à partir de 21h45 heure locale.

L’armée soudanaise a mené lundi des frappes aériennes dans la capitale Khartoum, ont indiqué des habitants, cherchant à gagner du terrain contre ses rivaux paramilitaires quelques heures avant l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu d’une semaine visant à permettre l’acheminement de l’aide.

L’armée a également mené des frappes aériennes dans la soirée de dimanche, ont indiqué des témoins, ciblant des véhicules d’unités mobiles des Forces de soutien rapide (RSF) paramilitaires qui opèrent dans des zones résidentielles de la capitale depuis le début du conflit entre les deux factions militaires. 15 avril.

Les deux parties ont déclaré qu’elles respecteraient un cessez-le-feu à partir de 21h45 heure locale (19h45 GMT). Bien que les combats se soient poursuivis lors des précédents cessez-le-feu, il s’agit de la première trêve formellement conclue à la suite de négociations.

L’accord de cessez-le-feu comprend un mécanisme de surveillance impliquant l’armée et les RSF ainsi que des représentants de l’Arabie saoudite et des États-Unis, qui ont négocié l’accord après des pourparlers à Djeddah.

L’accord a fait naître l’espoir d’une pause dans une guerre qui a chassé près de 1,1 million de personnes de leurs maisons, dont plus de 250 000 qui ont fui vers les pays voisins, menaçant de déstabiliser une région instable.

Lundi, des habitants ont signalé des frappes aériennes à Khartoum, Omdurman et Bahri, les trois villes qui composent la grande capitale, séparées par le confluent du Nil Bleu et du Nil Blanc. Ils ont également déclaré que des affrontements pouvaient être entendus dans le centre de Khartoum.

Salma Abdallah, une habitante du quartier d’Al Riyad à Khartoum, a déclaré :

La situation est horrible. Les avions nous bombardent de toutes parts et à la force des vibrations des portes des maisons, nous avons l’impression de mourir aujourd’hui.

L’armée a eu du mal à déloger les RSF des positions stratégiques du centre de Khartoum et des quartiers où elles occupaient des bâtiments civils. Le RSF, qui a ses racines dans les milices redoutées qui ont combattu avec le gouvernement au Darfour, est adepte du combat au sol, tandis que l’armée a largement dépendu des frappes aériennes et de l’artillerie lourde.

Piégé

Plus de cinq semaines de combats à Khartoum ont piégé des millions de personnes dans leurs maisons ou leurs quartiers.

Les habitants ont signalé une aggravation de l’anarchie et des pillages, ainsi que des coupures d’électricité et d’eau paralysantes. L’approvisionnement en vivres s’épuise dans certaines régions et la plupart des hôpitaux ont cessé de fonctionner.

L’accord négocié à Djeddah est axé sur l’autorisation de l’aide et la restauration des services essentiels. Les médiateurs disent que de nouvelles discussions seraient nécessaires pour demander le retrait des forces des zones urbaines afin de négocier un accord de paix permanent avec une implication civile.

La guerre a éclaté à Khartoum au milieu des projets du chef de l’armée Abdel Fattah al-Burhan et du commandant des RSF Mohamed Hamdan Dagalo de signer une nouvelle transition politique vers des élections sous un gouvernement civil.

Burhan et Hemedti ont pris les hautes fonctions du conseil au pouvoir du Soudan après le renversement de l’ancien dirigeant Omar al-Bashir lors d’un soulèvement populaire en 2019, partageant le pouvoir avec des groupes civils.

En 2021, ils ont organisé un coup d’État alors que la date limite pour remettre le leadership de la transition aux civils approchait.

Depuis le mois dernier, des combats ont également éclaté dans la région occidentale du Darfour, déjà marquée par deux décennies de conflit et de troubles qui se sont poursuivis malgré un accord de paix avec certains groupes en 2020.

Quelque 705 personnes ont été tuées à travers le Soudan et au moins 5 287 blessées, selon l’Organisation mondiale de la santé, bien que le véritable nombre de morts soit considéré comme beaucoup plus élevé.