il y a 2 mois / 15h33 HAE

La police parisienne utilise des gaz lacrymogènes lors d’une manifestation pro-palestinienne

PARIS — La police a encerclé des centaines de personnes qui ont défié l’interdiction d’une manifestation pro-palestinienne samedi dans le centre de Paris. Les policiers ont tenté de contenir la manifestation, mais ont tiré des gaz lacrymogènes lorsque les tensions sont montées alors qu’un groupe dissident tentait de marcher.

Le collectif de protestation Urgence Palestine a appelé à un cessez-le-feu dans la guerre de plus en plus intense entre Israël et le Hamas. Au moins 80 personnes ont été citées à comparaître, selon les médias français. D’autres manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu à Marseille et à Strasbourg, dans l’est.