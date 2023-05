Des frappes aériennes dans le sud de la Syrie tuent l’un des trafiquants de drogue les plus connus du pays

Des frappes aériennes au-dessus du sud de la Syrie tôt lundi ont tué l’un des trafiquants de drogue les plus connus du pays, ont rapporté un observateur de guerre de l’opposition et une station de radio pro-gouvernementale.

L’attaque rare est survenue quelques jours après que la Jordanie a averti qu’elle utiliserait la force à l’intérieur de la Syrie pour éliminer le trafic de drogue vers ses territoires et de là vers les pays arabes du golfe riches en pétrole.

Les frappes surviennent également un jour après que les gouvernements arabes ont réintégré la Syrie dans la Ligue arabe à la suite de la suspension du pays pour sa répression des manifestations. Alors que les gouvernements arabes ravivent progressivement les liens avec Damas, l’un des principaux sujets de discussion a été l’industrie syrienne de la drogue illicite, qui a prospéré pendant le conflit en cours, en particulier le captagon d’amphétamine illégale.

Les gouvernements occidentaux estiment que le captagon a généré des milliards de dollars de revenus pour le président Bashar Assad, ses associés syriens et ses alliés. Damas a nié les accusations.

La première frappe a frappé une maison dans le village syrien de Shuab, dans la province de Sweida, près de la frontière jordanienne, tuant Merhi Ramthan, sa femme et ses six enfants, selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme basé au Royaume-Uni.

L’observateur de guerre de l’opposition et Sham FM ont rapporté une autre frappe dans la province méridionale de Deraa qui a touché un bâtiment. L’Observatoire a déclaré que le bâtiment abritait une usine de médicaments.

Ahmad al-Masalmeh, un militant de l’opposition qui couvre les développements dans le sud de la Syrie, a également déclaré qu’une frappe a tué Ramthan et sa famille dans la province de Sweida tandis que l’autre a frappé une installation dans la province de Daraa utilisée par des groupes soutenus par l’Iran pour produire et stocker de la drogue avant la contrebande. eux en Jordanie. Il a déclaré que les frappes avaient eu lieu avant l’aube lundi, déclenchant un incendie dans l’usine de drogue de la province de Deraa.

La radio pro-gouvernementale n’a pas donné plus de détails. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat des autorités jordaniennes ou syriennes.

Les militants et l’observateur de guerre ont déclaré qu’ils pensaient que la Jordanie était probablement à l’origine de la frappe aérienne, le producteur de captagon étant l’un des plus recherchés par les autorités jordaniennes pour avoir facilité le trafic de drogue à travers la frontière avec le soutien d’une petite milice. Ils disent également qu’il est proche des milices liées à Assad et au groupe libanais Hezbollah soutenu par l’Iran.

La semaine dernière, le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi a averti que son pays ne resterait pas inactif si le trafic de drogue continuait depuis la Syrie.

« Nous ne prenons pas à la légère la menace du trafic de drogue », a déclaré Safadi à CNN la semaine dernière. « Si nous ne voyons pas de mesures efficaces pour endiguer cette menace, nous ferons ce qu’il faut pour contrer cette menace, y compris en prenant des mesures militaires à l’intérieur de la Syrie pour éliminer cette menace extrêmement dangereuse. »

« Pour nous, il est impératif que nous mettions fin à cette crise car nous avons énormément souffert de ses conséquences », a déclaré Safadi.

Al-Masalameh, l’activiste de l’opposition, a déclaré : « Les avions de guerre étaient considérés comme jordaniens suite aux menaces du ministre des Affaires étrangères ».

La Jordanie a fréquemment signalé des opérations de contrebande de drogue à sa frontière avec la Syrie, ses soldats se livrant parfois à des fusillades avec des cartels de la drogue essayant de percer depuis le sud de la Syrie. Ces dernières années, les autorités jordaniennes ont découvert des millions de pilules de captagon passées en contrebande, dont beaucoup ont été envoyées aux pays riches en pétrole du Golfe.

La Syrie et le Liban voisin sont devenus des portes d’entrée de la drogue vers le Moyen-Orient, et en particulier vers le Golfe.

En mars, les États-Unis et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions à quatre Syriens et deux Libanais impliqués dans la fabrication et le trafic de captagon.

Parmi les six figurent des cousins ​​du président syrien et des barons de la drogue libanais bien connus. Quelques semaines plus tard, l’Union européenne a imposé des sanctions à plusieurs Syriens, dont des membres de la famille d’Assad, les accusant de production et de trafic de stupéfiants, notamment de captagon.