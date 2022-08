Des frappes aériennes américaines ciblent des zones contrôlées par des milices dans l’est de la Syrie

BEYROUTH (AP) – L’armée américaine a déclaré mercredi matin qu’elle avait mené des frappes aériennes dans l’est de la Syrie ciblant des zones utilisées par des milices soutenues par les Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens.

Il n’y a pas eu de reconnaissance immédiate par les médias d’État syriens des frappes frappant Deir Ez-Zor. L’Iran n’a pas non plus reconnu l’attaque.

Le commandement central de l’armée américaine a déclaré que les frappes “ont pris des mesures proportionnées et délibérées destinées à limiter le risque d’escalade et à minimiser le risque de pertes”. Il n’a pas identifié les cibles, ni offert de chiffres sur les victimes des frappes, qui, selon l’armée, sont venues sur les ordres du président Joe Biden.

“Les frappes d’aujourd’hui étaient nécessaires pour protéger et défendre le personnel américain”, a déclaré le porte-parole du Commandement central, le colonel Joe Buccino, dans un communiqué.

Le colonel a ajouté que l’attaque était une réponse à une attaque du 15 août visant les forces américaines. Cette attaque a vu des drones prétendument lancés par des milices soutenues par l’Iran cibler la garnison d’al-Tanf utilisée par les forces américaines. Le Commandement central américain a décrit l’assaut comme n’ayant causé “aucune victime et aucun dommage” à l’époque.

Deir Ez-Zor est une province stratégique qui borde l’Irak et contient des gisements de pétrole. Des milices soutenues par l’Iran et les forces syriennes contrôlent la zone et ont souvent été la cible d’avions de guerre israéliens lors de précédentes frappes.

Les forces américaines sont entrées en Syrie en 2015, soutenant les forces alliées dans leur lutte contre le groupe État islamique.

The Associated Press