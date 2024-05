Des fragments de bombe américaine découverts sur le site de la frappe israélienne sur le camp de Rafah

Quatre experts en armement ont déclaré que l’armée israélienne avait utilisé une bombe de précision de fabrication américaine lors d’une frappe qui a tué au moins 45 personnes dans le sud de Gaza dimanche, après avoir examiné les preuves visuelles fournies au Washington Post. Les fragments d’une SDB GBU-39, une munition de précision de petit diamètre de 250 livres, ont été retrouvés à proximité du lieu de la frappe sur un campement de Rafah, où des témoins ont décrit les bruits des avions au-dessus de leur tête et les explosions successives « secouant toute la ville ». »

Israël a déclaré que l’attaque était une frappe « ciblée » contre deux militants du Hamas, menée en utilisant « la plus petite munition » que les avions de combat israéliens peuvent utiliser. L’incendie qui s’est déclaré dans le camp était « inattendu et involontaire » et il enquêtait sur la possibilité que des explosions secondaires aient déclenché l’incendie.

Les résultats ne contredisent pas l’affirmation d’Israël selon laquelle il a utilisé une petite munition, ont déclaré des experts en armement. Israël a déclaré avoir utilisé des munitions contenant « 17 kilos de matière explosive », un poids correspondant à la taille d’une ogive utilisée avec un GBU-39, selon Trevor Ball, un ancien technicien de neutralisation des explosifs et munitions de l’armée américaine.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré mercredi que les États-Unis ne pouvaient pas confirmer quelles armes ont été utilisées ni comment elles ont été utilisées lors de la frappe. S’adressant aux journalistes, Blinken a qualifié l’attaque d’« horrible » et a déclaré que quiconque en a vu des images a été affecté au « niveau humain fondamental ».

Les États-Unis ont été « très clairs avec Israël », a déclaré Blinken, sur la nécessité « d’enquêter et d’interroger immédiatement ce qui s’est passé exactement ». Lorsqu’on lui a demandé si la frappe affecterait l’assistance militaire américaine à Israël, il a répondu que Washington « attendrait les résultats » de l’enquête israélienne.

« Les munitions comme la GBU-39 sont souvent sélectionnées spécifiquement pour minimiser les risques de dommages aux civils ou aux biens civils », a déclaré NR Jenzen-Jones, directeur des services de recherche sur l’armement. Quoi qu’il en soit, a-t-il déclaré, « pour toute frappe ciblée – et en particulier pour toute frappe menée à proximité immédiate de civils – une solide procédure d’estimation des dommages collatéraux est nécessaire ».

Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués dans la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants mais affirme que la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Israël a lancé sa campagne après que des militants du Hamas ont pris d’assaut les communautés israéliennes proches de la frontière et tué environ 1 200 personnes en octobre.

Les images des fragments, prises lundi par le journaliste palestinien Alam Sadeq, montraient le code cage, ou une séquence de cinq caractères utilisée pour identifier les vendeurs d’armes au gouvernement américain. La désignation « 81873 » liens le fragment à Woodward HRT, un fabricant de composants d’armes enregistré à Valence, en Californie.

La vidéo et les images de Sadeq ont été vérifiées et géolocalisées par The Post. Il s’est rendu à Rafah depuis Khan Younis, à proximité, tôt lundi, pour documenter les conséquences de la frappe. Alors qu’il traversait les décombres, il remarqua un garçon assis par terre examinant les restes d’une carte électronique.

« Il m’a dit que cette pièce se trouvait dans sa tente », a déclaré Sadeq. « Je savais que ce missile était utilisé pour bombarder. »

Les États-Unis ont fourni à Israël 1 000 bombes à guidage de précision en 2023, selon une base de données sur les transferts d’armes maintenue par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.

L’administration Biden n’a pas interrompu les transferts de ces munitions au cours de la guerre. Le mois dernier, le Département d’État a approuvé le transfert de plus de 1 000 bombes de petit diamètre GBU-39/B avec des conteneurs le jour même où les forces israéliennes ont bombardé un convoi de travailleurs humanitaires de World Central Kitchen à Gaza, tuant sept personnes.

L’attaque a frappé dimanche soir près d’une base logistique de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, détruisant au moins quatre structures en tôle utilisées comme abris pour les personnes déplacées, selon des images satellite de lundi fournies par Planet Labs. Plus d’une douzaine de structures ressemblant à des tentes étaient également visibles entre les bâtiments en tôle et l’entrepôt de l’ONU, sur une distance d’environ 500 pieds, sur les images avant et après la frappe.



Camp de tentes de Tal al-Sultan après et avant la frappe de Tsahal Hébergement de fortune (visible en satellite dès début janvier) SAMUEL GRANADOS / LE WASHINGTON POST Camp de tentes de Tal al-Sultan après et avant la frappe de Tsahal Hébergement de fortune (visible en satellite dès début janvier) SAMUEL GRANADOS / LE WASHINGTON POST Hébergement de fortune (visible en satellite dès début janvier) Avant et après la frappe de Tsahal SAMUEL GRANADOS / LE WASHINGTON POST Hébergement de fortune (visible en satellite dès début janvier) Avant et après la frappe de Tsahal SAMUEL GRANADOS / LE WASHINGTON POST

Au cours des huit derniers mois, des centaines de milliers de Palestiniens ont cherché refuge à Rafah alors que l’offensive israélienne frappait la partie nord de la bande de Gaza. La ville a grossi de déplacés, qui ont installé des campements de tentes dans les rues, sur des terrains vagues et sur des dunes de sable près de la mer.

On ne sait pas exactement combien de personnes se trouvaient encore dans le camp dimanche lorsque la grève a éclaté. Après qu’Israël ait pris le poste frontière de Rafah au début du mois, près d’un million de personnes ont fui la ville, craignant une incursion plus large.

Wes J. Bryant, un ancien professionnel du ciblage de l’armée américaine, a déclaré que « les bombes de petit diamètre sont idéales pour atténuer les dommages collatéraux lorsqu’on ne les lâche pas à proximité des tentes des familles ».

L’armée israélienne a souligné que la frappe avait eu lieu en dehors d’une « zone humanitaire » désignée, mais les Forces de défense israéliennes n’avaient pas émis d’ordre d’évacuation pour ce bloc spécifique du quartier de Tal al-Sultan avant la frappe.

« Il y avait un campement civil et les civils qui s’y trouvent doivent rester protégés », a déclaré Bryant, ajoutant que l’armée américaine aurait exigé l’approbation du haut commandement pour attaquer le camp.

« Notre analyse des dommages collatéraux aurait probablement placé les civils dans le rayon d’effet de la frappe de toute façon, et nous n’aurions donc probablement pas frappé à cet endroit », a-t-il déclaré.

Des fragments de munitions retrouvés lundi sur le site d’une frappe aérienne israélienne à Rafah dans la bande de Gaza. (Vidéo : Alam Aldeen Mahmood Sadeq)

Un porte-parole de l’armée israélienne joint mercredi a déclaré qu’il ne pouvait pas faire de commentaires supplémentaires sur les munitions utilisées ni sur les mesures prises pour éviter des pertes civiles.

John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité, a déclaré mercredi que les États-Unis « n’avaient pas plus de détails » sur les causes de l’explosion et de l’incendie qui a suivi.

S’adressant aux journalistes lors d’un point de presse virtuel, Kirby a déclaré que s’il était vrai qu’Israël utilisait des armes à guidage de précision, « cela indiquerait certainement un désir d’être plus délibéré et plus précis dans son ciblage ».

Sadeq a déclaré avoir été témoin de scènes horribles à la suite de l’attaque, notamment des cadavres calcinés, du pain éclaboussé de sang et un homme cherchant la tête de son cousin. Il tenait le cerveau d’une fille dans une main et un sac rempli de parties du corps dans l’autre.

L’odeur de la mort était « partout », dit-il.