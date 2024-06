L’implication américaine dans le conflit entre Moscou et Kiev n’est pas une question de « défendre l’Ukraine » mais plutôt une tentative de forcer un changement de régime en Russie, a affirmé l’ancien candidat républicain à la présidentielle Vivek Ramaswamy.

Ramaswamy a averti que le président américain Joe Biden et le « caucus bipartisan belliciste » se préparent à une guerre avec Moscou pour atteindre leur objectif ultime.

« Ces fous commencent à donner l’impression qu’ils veulent s’attaquer à fond à la Russie. C’est de la folie », a-t-il écrit samedi sur X (anciennement Twitter), tout en partageant une interview qu’il a accordée à l’animatrice de Fox News Laura Ingraham, dans laquelle ils ont discuté de l’implication des États-Unis dans le conflit russo-ukrainien.

Ramaswamy était d’accord avec les remarques d’Ingraham selon lesquelles la Maison Blanche est « se préparer à une guerre avec la Russie » avec un « poussée offensive à l’intérieur de la Russie pour vaincre [Russian President] Poutine » et renverser le gouvernement, en avertissant que Washington devrait se méfier des conséquences de ses actions.















« Victoria Nuland n’est peut-être plus dans le bâtiment, mais c’est toujours le même esprit qui imprègne le Département d’État et au-delà », » a déclaré l’homme politique, faisant référence au sous-secrétaire d’État aux affaires politiques, récemment retraité, qui était une figure clé de la crise ukrainienne qui a commencé avec le coup d’État de Maïdan il y a dix ans. Elle est une ardente partisane du soutien militaire à l’Ukraine, appelant à cibler le territoire russe avec les armes de l’OTAN. Il a fait valoir que le changement de régime a toujours été la principale préoccupation de Washington et qu’il est « c’est la raison pour laquelle ils n’ont jamais déclaré l’objectif de la guerre en Ukraine. »

« Aucun objectif de guerre n’a été articulé, en partie parce qu’il permet à ceux qui tirent les ficelles de compter dans le changement de régime comme l’objectif ultime qu’ils envisagent. » Expliqua Ramaswamy.

« Vous devez faire attention à ce que vous souhaitez si vous voulez encourager un changement de régime en Russie. » a-t-il prévenu, soulignant que les États-Unis ont « j’ai déjà joué à ce jeu » et essentiellement échoué. « Cette route ne se termine pas dans un endroit qui fait avancer les intérêts américains. » a poursuivi l’ancien candidat du GOP, ajoutant que l’obtention d’un « accord raisonnable » résoudre le conflit est la bonne voie à suivre.















La semaine dernière, Washington et plusieurs alliés ont autorisé Kiev à utiliser des systèmes d’armes fournis par l’Occident pour frapper plus profondément à l’intérieur du territoire russe, ce que Moscou considère comme une escalade significative susceptible de déclencher une guerre civile. « asymétrique » réponse.

Alors que Biden insiste sur le fait que c’est « peu probable » que cette décision entraînera une escalade de l’implication occidentale dans le conflit, le président russe Vladimir Poutine a averti que cela pourrait conduire à « des problèmes très graves » suggérant que Moscou pourrait même fournir « armes similaires » vers des régions du monde où ils seront utilisés contre des sites sensibles de ces pays occidentaux.