Des fourgonnettes de sensibilisation de Kelowna’s Gospel Mission aident à combattre la chaleur

Avec un avertissement de chaleur en vigueur cette semaine dans l’Okanagan, la mission Gospel de Kelowna fait sa part.

Des fourgonnettes de proximité ont été mises à disposition au centre-ville pour ceux qui cherchent à combattre la chaleur, de 6h00 à 18h00. à 19h.

“Ils distribuent de l’eau, de la crème solaire, des chapeaux et surveillent les gens”, a déclaré Sonja Meyes, responsable du développement pour Gospel Mission. « S’assurer qu’ils ne sont pas déshydratés ou qu’ils ne souffrent pas d’épuisement dû à la chaleur.

“Ils gardent les yeux ouverts, rencontrant des gens là où ils se trouvent.”

Meyes a ajouté que la Gospel Mission gère toujours ses stations de déjeuner et de dîner.

« Mais souvent, c’est juste épuisant de marcher dans cette chaleur. Donc, nous allons vraiment juste là-bas et nous nous assurons que les gens vont bien.

Les maximums diurnes dans l’Okanagan devraient être dans les 30 degrés cette semaine, le mercure ne devant atteindre que des minimums nocturnes de 18 degrés Celsius.

