Des foules se rassemblent à Londres pour voir la procession du cercueil de la reine

Des milliers de personnes se rassemblent sur The Mall à l’extérieur du palais de Buckingham et le long des rives de la Tamise quelques heures avant le début de la procession des cercueils. Les gens dans la foule ont applaudi lorsque Charles leur a fait signe alors qu’il conduisait de sa résidence, Clarence House, au palais.

“C’est un jour très triste, mais c’est notre dernière occasion de faire notre devoir pour la reine et c’est notre première occasion de le faire pour le roi, et cela nous rend tous très fiers”, a déclaré le major-général Christopher Ghika, du Division des ménages, chargée d’organiser les aspects cérémoniels des funérailles de la reine.

On s’attend à ce que des centaines de milliers de personnes fassent de même à Londres lorsque la reine résidera dans le Westminster Hall, vieux de 900 ans, le plus ancien bâtiment du Parlement, pendant quatre jours avant ses funérailles d’État lundi.

La salle est l’endroit où Guy Fawkes et Charles I ont été jugés, où les rois et les reines ont organisé de magnifiques banquets médiévaux et où des discours de cérémonie ont été présentés à la reine Elizabeth II lors de ses jubilés d’argent, d’or et de diamant.