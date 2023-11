Des foules plus nombreuses au Fraze Pavilion de Kettering contribuent à améliorer les résultats financiers du lieu de divertissement

KETTERING — L’augmentation du nombre de concerts a stimulé les résultats du Pavillon Fraze cette année, alors que Kettering a réduit ses dépenses et ses subventions pour la salle extérieure.

La fréquentation moyenne du Fraze de 4 300 places était de plus de 2 400 pour les événements payants – environ 300 de plus que l’année dernière – car il a réduit l’écart entre les revenus et les dépenses d’environ 440 000 $, selon la ville.

La programmation de cette année comportait moins d’événements et de spectacles payants, mais la grande majorité de ceux qui ont payé pour voir les spectacles ont donné des notes élevées au pavillon, selon les résultats de l’enquête.

«Nous avons été sélectifs quant au type de groupes que nous allions amener et aux divertissements que nous souhaitions cette année», a déclaré Mary Beth O’Dell, directrice des parcs, des loisirs et des arts culturels de Kettering.

“Et nous avons essayé d’offrir la variété que nous faisons toujours et de gérer nos dépenses comme nous le devrions”, a-t-elle ajouté. “Donc, je pense que le personnel a fait un très bon travail.”

Ces dernières années, le Fraze « a fait face à des vents contraires avec d’autres lieux régionaux qui proposent des options de divertissement qui rivalisent directement pour le temps et l’argent des clients », selon la ville.

Le Rose Music Center, un amphithéâtre extérieur couvert de 4 200 places situé à Huber Heights, a été achevé en 2015.

Traditionnellement, Kettering vise une perte d’exploitation de 300 000 dollars par an. Les dépenses pour 2022 étaient d’environ 800 000 $ de plus que les revenus, mais cette année, cette différence était d’environ 361 000 $, selon les archives de Kettering.

La saison dernière, 23 événements payants ont été organisés – sept de moins qu’en 2022 – qui ont rapporté environ 2,3 millions de dollars, soit près des deux tiers des revenus de Fraze. Deux spectacles à guichets fermés, selon la ville.

« Nous n’avons pas eu autant d’activité cette année que les années précédentes », a déclaré O’Dell. “Nous avons abordé cette année en étant conscients de la façon dont nous voulions produire la saison et vraiment attentifs à nos dépenses.”

Les participants au spectacle ont donné des notes élevées à la ville. Les résultats de l’enquête post-spectacle montrent que 88 % ont attribué au Fraze une note de quatre ou cinq sur une échelle de cinq points.

Les résultats d’une récente enquête de fin d’année ont indiqué que 85 % des répondants étaient satisfaits, très satisfaits ou extrêmement satisfaits, tandis que 96 % ont évalué le Fraze comme étant sûr ou très sûr.

“C’est assez fort”, a déclaré O’Dell. “Et nous continuons à recevoir des critiques très positives sur notre service.”

Le Fraze et les Lincoln Park Civic Commons environnants accueillent également chaque année une variété d’événements et de festivals gratuits. Cette année, il y en avait 10, dont The Taste, Bacon Fest, Kickin’ Chicken Wing Fest et Art on the Commons.