Des foules massives se mobilisent après 100 jours de guerre pour se rassembler en faveur des plus de 130 Israéliens toujours retenus en otages

JERUSALEM, Israël – Deux terroristes palestiniens ont mené lundi une attaque à l’arme blanche et à la voiture-bélier dans le centre d’Israël, tuant une femme et en blessant au moins 17 autres, dont certaines grièvement. L’attaque a eu lieu juste un jour après que des centaines de milliers d’Israéliens se sont rassemblés pour marquer le 100e jour depuis le massacre et l’enlèvement du Hamas le 7 octobre.

Une femme est morte dans cette série de coups de couteau et de bélier, et plusieurs autres ont été blessées. La police a déclaré que les deux terroristes, qui sont en détention, sont originaires de la région d’Hébron, au sud de Jérusalem, mais travaillaient illégalement dans la ville de Ra’anana, près de Tel Aviv. Des enfants et des adolescents figuraient parmi les blessés.

100 jours en captivité

Lors des immenses manifestations du week-end à Tel-Aviv, la condition de plus de 130 otages toujours en captivité alimente le cri du cœur de leurs familles. Lors d’un rassemblement de 24 heures à Tel Aviv, les participants se sont arrêtés pendant 100 secondes de silence et ont entendu des orateurs tels que le président Isaac Herzog.

Herzog a lancé un défi au monde en disant : « J’appelle toute la famille des nations à faire votre part. Il ne s’agit pas seulement de notre bataille ; c’est une bataille pour le monde entier. Tenez-vous debout avec la vie et la liberté contre la barbarie et haïssez, défendez la liberté et la démocratie, soutenez nos otages et aidez-les à rentrer chez eux. Il n’y a pas plus tard, il est temps d’agir maintenant.

L’otage libéré Raz Ben Ami, dont le mari Chad est toujours captif, a décrit son calvaire.

“Être kidnappé, c’est ne pas pouvoir dormir, sachant que les terroristes pointent une arme sur votre tempe”, a-t-elle déclaré. Se faire kidnapper, c’est se sentir impuissant, perdre le contrôle de sa vie. Être kidnappé, c’est ne pas savoir si on va vivre dans la minute suivante.

Sur Faith Nation de CBN, Moshe Levi a partagé que cela faisait des semaines que sa famille n’avait pas entendu parler de son beau-frère, Omri.

“Cela fait presque six semaines maintenant”, a déclaré Levi. “Et donc ce qui était vrai à l’époque ne l’est peut-être plus maintenant, car chaque seconde en captivité est pour eux l’éternité. Cela a risqué leur vie et nous sommes très inquiets car nous entendons des témoignages de ces otages libérés. Et beaucoup d’entre eux, pas tous, mais beaucoup, disent et partagent qu’ils ont été détenus dans des conditions difficiles, privés de nourriture et d’eau, de conditions sanitaires adéquates. Certains ont été maltraités, torturés, violés sexuellement. Alors, quand vous vous réveillez chaque jour, vous pensez à ce à quoi il est confronté là-bas.

À Washington, DC, des manifestants anti-israéliens se sont rassemblés pour appeler à la fin de l’action militaire israélienne à Gaza. Les responsables de la sécurité ont transféré des membres du personnel de la Maison Blanche après que certains manifestants ont endommagé la clôture extérieure du 1600 Pennsylvania Avenue.

Missiles terroristes du Hamas et des Houthis

Sur le front militaire, le Hamas a commémoré les 100 jours depuis le début de la guerre avec une salve de roquettes et une banderole indiquant : « 14 janvier – 100 jours de bataille. Ashdod sous le feu et nous en avons encore ! »

En mer Rouge, les Houthis ont lancé dimanche un missile sur un navire de guerre américain. Il s’agit de la première attaque depuis que les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes contre le groupe soutenu par l’Iran.

Et lundi, un missile tiré depuis le Yémen a frappé un navire américain juste au large des côtes du Yémen, dans le golfe d’Aden.

Pendant ce temps, la marine américaine affirme qu’elle est toujours à la recherche de deux SEALS portés disparus, tombés à la mer lors d’un arraisonnement nocturne au large d’Aden, dans la mer Rouge, jeudi dernier.

