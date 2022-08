Des foules immenses regardent la célébration du défilé du canal d’Amsterdam Pride

Les bateaux représentant des groupes de défense des droits, des bars, des marques de vêtements et même l’armée néerlandaise ont lentement parcouru les voies navigables lors d’une reprise de l’événement extrêmement populaire LGBTQ Pride après deux ans d’annulation au milieu de la pandémie de COVID-19.

AMSTERDAM – Des centaines de milliers de spectateurs ont bordé les canaux historiques d’Amsterdam samedi pour célébrer Canal Parade, une flottille de 80 bateaux décorés de couleurs vives remplis de fêtards et de chanteurs agitant des drapeaux arc-en-ciel, des ballons et des parapluies.

“Nous attendons avec impatience une édition spéciale où” être qui vous êtes et aimer qui vous voulez “est la norme et la lutte pour l’égalité des droits est le message”, a déclaré le directeur d’Amsterdam Pride, Lucien Spee de Castillo Ruiz.

Les spectateurs étaient entassés à plusieurs personnes le long des canaux et sur les ponts pour regarder la 25e version du défilé qui a été le point culminant d’un événement de fierté de neuf jours dans la capitale néerlandaise.

Au début de l’événement, la police a arrêté un bateau soutenant les agriculteurs qui ont protesté pendant des semaines contre les plans du gouvernement visant à réduire les émissions d’azote. Seuls 80 bateaux ont été autorisés à participer à l’événement, et ils ont dû s’inscrire à l’avance.

Le bateau des fermiers était décoré de drapeaux disant « Fier des fermiers » et « Pas de fermier, pas de nourriture ». À bord se trouvaient une personne en costume de vache et d’autres portant des sabots roses et des chapeaux de cow-boy roses.