Des foules immenses de Palestiniens célèbrent l’anniversaire du Fatah à Gaza

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Des centaines de milliers de Palestiniens se sont pressés samedi dans un parc de la ville de Gaza pour marquer le 58e anniversaire de la fondation du parti Fatah, une rare démonstration de popularité au cœur du groupe militant du Hamas, principal rival du Fatah .

La foule a transformé le parc de la Katiba en une mer de drapeaux jaunes et de photos des fondateurs et dirigeants du Fatah, dont le président palestinien Mahmoud Abbas et son prédécesseur Yasser Arafat.

Le Hamas, qui a pris le contrôle de Gaza après avoir mis en déroute les forces pro-Abbas en 2007, a autorisé le Fatah à organiser le rassemblement. À plusieurs reprises après la prise de pouvoir de 2007, le Hamas avait bloqué ou restreint les activités du Fatah.

Alors que les sondages indiquent que le Fatah n’est pas si populaire, l’énorme participation pourrait être considérée comme une occasion rare de protester contre le régime brutal du Hamas à Gaza. Le groupe islamique a épuisé les Gazaouis avec de lourdes taxes au milieu de niveaux records de chômage et de pauvreté. Les 2,3 millions d’habitants vivent sous un blocus israélo-égyptien paralysant qui, selon Israël, est nécessaire pour empêcher le Hamas de s’approvisionner en armes. Les critiques disent que le blocus équivaut à une punition collective.

Fondé par Arafat et d’autres dirigeants en 1959, le Fatah a annoncé sa naissance lorsqu’il a lancé la première attaque armée contre Israël depuis le Liban le 1er janvier 1965. Dans les années 1990, cependant, Arafat a signé un accord de paix avec Israël et l’Autorité palestinienne a été créée. pour administrer Gaza et certaines parties de la Cisjordanie occupée.

Le rassemblement intervient à un moment de division entre les Palestiniens. Le Fatah et le Hamas, les plus grandes factions palestiniennes, restent des ennemis acharnés et les tentatives répétées des Arabes pour les réconcilier ont échoué.

Au fil des ans, le Hamas a consolidé son contrôle sur Gaza et l’Autorité Palestinienne internationalement reconnue peine à gouverner les zones autonomes de Cisjordanie. L’AP est accusée de corruption et de mauvaise gestion et Abbas est largement considéré comme un autocrate.

