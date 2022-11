Des foules en colère mettent le feu à des véhicules de l’ONU dans l’est du Congo

GOMA, Congo (AP) – Des foules en colère ont incendié des véhicules des Nations Unies dans la ville congolaise de Goma alors que la frustration monte face à l’avancée des rebelles du M23 et à la détérioration de la situation sécuritaire dans l’est du pays.

La violence de mardi soir est survenue au milieu de fausses rumeurs selon lesquelles l’ONU avait transporté des rebelles, ajoutant au mécontentement de nombreuses personnes dans l’est du Congo face aux efforts d’une mission de maintien de la paix connue sous le nom de MONUSCO.

« À cause de ces rebelles, nous avons fui nos maisons à Rugari, Kibumba », a déclaré le manifestant Kasereka Munyafura, debout à côté du camion en feu. “C’est pourquoi nous sommes en colère, et nous venons de brûler les véhicules de la MONUSCO parce que cela nous fait souffrir.”

Plus tôt mardi, la mission de maintien de la paix de l’ONU au Congo a annoncé un “retrait stratégique et tactique” de Rumangabo assiégé. Les rebelles du M23 ont tenté d’avancer sur la ville, qui abrite une base militaire. La mission a tweeté que la décision avait été prise “en consultation avec nos partenaires, pour mieux préparer ensemble les prochaines étapes”.

Le M23 a pris de l’importance il y a plus de dix ans lorsque ses combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l’est du Congo et située le long de la frontière avec le Rwanda. Après un accord de paix, de nombreux combattants du M23 ont été intégrés dans l’armée nationale.

Le groupe a refait surface en novembre dernier, affirmant que le gouvernement n’avait pas tenu ses promesses de dix ans. Au cours du week-end, les rebelles ont doublé le territoire qu’ils détiennent, prenant le contrôle de deux grandes villes.

The Associated Press