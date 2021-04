Des centaines de manifestants se battent avec la police pour la mort de Daunte Wright, un jeune noir de 20 ans abattu par la police à à peine 18 km de l’endroit où George Floyd a été tué à Minneapolis.

Le Minnesota a institué un couvre-feu à 19 heures pour freiner les protestations d’individus dans le comté voisin de Brooklyn Center, à côté de Minneapolis, où les jurés délibèrent sur le procès de l’ancien officier Derek Chauvin. Mais cela n’a pas empêché les gens de sortir.

La police a commencé à tirer des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes sur la foule Crédit: AP

Les manifestants se battaient contre la mort de Daunte Wright, un Noir de 20 ans tué par un officier Crédit: Facebook

Les gens ont eu des altercations physiques avec la police Crédit: AP

Les pompiers ont été appelés dans la ville alors que les manifestants ont déclenché des incendies Crédit: AFP

La police a tiré sur les manifestants avec des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes alors qu’ils disaient à la foule de se disperser.

Les manifestants ont scandé « Daunte Wright » et « Vous ne pouvez pas arrêter la révolution », tandis que d’autres ont insulté les officiers.

La police a installé une clôture à mailles de chaîne et des barrières en béton autour du quartier du Brooklyn Center plus tôt dans la journée, les agents de la Garde nationale du Minnesota et de la patrouille d’État venant dans la ville pour offrir un soutien supplémentaire.

Le gouverneur du Minnesota, Tim Waltz, a institué le couvre-feu du crépuscule à l’aube, mais beaucoup de personnes présentes à la veillée pour Wright sont restées après la coupure de 19 heures.

Les gens étaient gazés lacrymogènes et aspergés de poivre s’ils ne se dispersaient pas après le couvre-feu Crédit: AP

Des feux d’artifice ont été utilisés comme poste aérienne contre des officiers Crédit: EPA

Il y a eu des rapports de poste aérienne et de feux d’artifice lancés sur des officiers Crédit: Reuters

Les manifestants ont combattu la pluie et les gaz lacrymogènes dans le Brooklyn Center Crédit: Reuters

La deuxième nuit consécutive de protestation contre la mort de Wright a vu beaucoup de courrier aérien – bouteilles, briques et autres projectiles – être lancés sur les agents, tandis que la police a mis en garde contre les incendies et les pillages.

« Les foules lancent des bouteilles, des feux d’artifice, des briques et d’autres projectiles sur les agents de la sécurité publique du service de police du Brooklyn Center. Ils essaient également de faire briller des lasers dans les yeux des officiers et des soldats », tweeté Operation Safety Net (OSN), qui a été créée pour les archives publiques du procès de Chauvin.

Des graffitis de « DW » et « pas de justice, pas de paix » ont été vus éparpillés dans toute la ville.

Le maire du Brooklyn Center, Mike Elliot, a déclaré qu’il comprenait que les gens étaient en colère, mais qu’ils devaient rentrer chez eux.

Des centaines de manifestants sont sortis pour la deuxième nuit consécutive dans le Minnesota Crédit: AP

La police a commencé à arrêter les personnes qui n’obéissaient pas au couvre-feu Crédit: AP

La police a commencé à arrêter des personnes qui ne se sont pas dispersées après le couvre-feu Crédit: AFP

La police de l’État du Minnesota et la garde nationale ont été appelées dans la ville Crédit: AFP

Le but « pour l’instant est d’essayer de disperser la foule et d’amener les gens à rentrer chez eux », a-t-il déclaré.

La police a rapidement commencé à arrêter des gens dans la ville.

«Les forces de l’ordre continuent de procéder à des arrestations au service de police du Brooklyn Center et le long de l’avenue Humboldt. Le non-respect du couvre-feu est un délit. Veuillez rentrer chez vous», OSN tweeté plus tard.

Le maire de la ville a ordonné aux gens de rentrer chez eux Crédit: AP

Le gouverneur a institué un couvre-feu au crépuscule à l’aube sur la ville et à Minneapolis Crédit: AP

Certains ont jeté des malédictions sur les officiers Crédits: Getty

Une patrouille d’État et la Garde nationale sont venues dans les comtés pour freiner les manifestants Crédits: Getty

Wright a été abattu par l’agent du Brooklyn Center Kimberly Potter lors d’un arrêt de la circulation dimanche.

Tim Gannon, le chef de la police, a déclaré que le vétéran de 25 ans avait l’intention de taper Wright alors qu’il luttait avec la police, mais qu’il avait accidentellement déchargé une arme à feu.

Wright, qui a un jeune fils, est décédé immédiatement sur les lieux.