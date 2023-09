Des foules d’adolescents masqués ont saccagé les magasins de Philadelphie. La police affirme que 15 à 20 personnes ont été arrêtées

PHILADELPHIE (AP) — Des groupes d’adolescents ont envahi les magasins de plusieurs quartiers de Philadelphie dans un effort apparemment coordonné, remplissant des sacs en plastique de marchandises et s’enfuyant, ont indiqué les autorités. La police a arrêté 15 à 20 personnes.

Le saccage de type flash mob mardi soir dans des magasins tels que Foot Locker, Lululemon et Apple a eu lieu après une manifestation pacifique contre la décision d’un juge de rejeter les accusations de meurtre et d’autres accusations portées contre un policier de Philadelphie qui a abattu un chauffeur, Eddie Irizarry, à travers un camion roulé. -fenêtre ouverte.

Les auteurs des pillages n’étaient pas affiliés à la manifestation, a déclaré le commissaire de police par intérim John Stanford lors d’une conférence de presse, qualifiant le groupe de « bande d’opportunistes criminels ».

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait des personnes masquées portant des sweats à capuche courant hors de Lululemon avec des marchandises et des policiers en attrapant plusieurs et les plaquant sur le trottoir. Des photos d’un magasin d’articles de sport dans un centre commercial montraient des mannequins et des baskets éparpillés sur le trottoir.

Les vols et les troubles se sont étendus du centre-ville au nord-est et à l’ouest de Philadelphie, laissant des vitrines brisées et des revêtements de devantures brisés.

« Ce comportement destructeur et illégal ne peut pas et ne sera pas toléré dans notre ville », a déclaré le maire démocrate Jim Kenney. a déclaré sur les réseaux sociaux, le qualifiant de « démonstration écoeurante d’activités criminelles opportunistes ».

Son administration travaille avec la police pour évaluer « quelles zones de la ville pourraient nécessiter une couverture accrue ou des ressources supplémentaires », a-t-il déclaré.

Les gens semblent avoir organisé leurs efforts sur les réseaux sociaux, a déclaré Stanford. La police enquête « sur la possibilité qu’il y ait eu une caravane composée de plusieurs véhicules différents qui se déplaçaient d’un endroit à l’autre » et que quelques personnes dans la caravane étaient en garde à vue.

Il y avait un grand nombre de jeunes dans le quartier des affaires du centre-ville de Philadelphie, appelé Center City, peu avant 20 heures, et certains policiers ont arrêté un groupe d’hommes « vêtus de vêtements noirs et portant des masques », selon un communiqué de presse de la police.

À cette époque, des rapports et des appels au 911 ont été reçus concernant le magasin Foot Locker. Lorsque la police est arrivée, elle a découvert qu’il avait été « saccagé lors d’une attaque coordonnée », indique le communiqué de presse. Les mineurs ont pris la fuite et au moins un adulte a été arrêté.

Vers 20 h 12, la police a répondu à des appels similaires à Lululemon, où des personnes ont été arrêtées. Peu de temps après, des appels ont dirigé la police vers l’Apple Store. Aucune arrestation n’y a été effectuée, mais le magasin a perdu des téléphones et des tablettes, même si beaucoup ont été récupérés, indique le communiqué.

Aucun blessé n’a été signalé dans l’immédiat, mais CBS Philadelphie a rapporté qu’un agent de sécurité avait été agressé au Foot Locker.

Dans le nord de Philadelphie, le propriétaire d’une pharmacie a déclaré que son magasin avait été cambriolé une troisième fois et que des articles avaient été saisis.

« Je comprends, vous savez, que les temps désespérés pour les gens appellent des mesures désespérées et qu’il y a beaucoup d’opportunistes qui ne voient que la drogue », a déclaré Benjamin Nachum à CBS. Il a cependant ajouté qu’un coffre-fort dans son magasin avait fait son travail, « donc il n’y aura pas de stupéfiants illicites dans la rue ».

Les vols ont eu lieu le jour même où Target a annoncé la fermeture de neuf magasins dans quatre États, dont un dans le quartier d’East Harlem à New York et trois dans la région de la baie de San Francisco, affirmant que le vol et le crime organisé menaçaient la sécurité de ses employés. et les clients.

The Associated Press