Des foules affluent pour voler du hasch après l’écrasement d’un bateau transportant de la contrebande sur Spanish Beach

Un bateau transportant une cargaison de hasch, une forme de cannabis, a été intercepté lors d’une opération anti-drogue sur une plage de Sanlucar de Barrameda, en Espagne. Les douaniers, en plus de s’occuper de l’envoi capturé, ont dû faire face à une autre situation qui s’est produite lors de la saisie de drogue. Apparemment, les personnes à proximité de la plage ont eu une idée de l’incident et beaucoup sont apparues sur la plage pour voler du hasch au navire, selon un rapport du Times Now.

Le butin sans précédent s’est produit lors d’une saisie de drogue dirigée par le département des douanes d’Espagne. Les trafiquants de drogue, pour tenter d’échapper aux fonctionnaires qui les suivaient en hélicoptère, ont percuté leur bateau au large. Dès que le bateau s’est retrouvé coincé à terre, plusieurs passants et passants ont afflué vers le bateau pour mettre la main sur du hasch.

Une vidéo de personnes en train de voler l’épave a fait surface sur les réseaux sociaux. Le clip montre des personnes grimpant sur le bateau, tandis que d’autres se tiennent près du bateau. Regarde:

Des baigneurs sur une plage de Sanlúcar de Barrameda, à Cadix, en Espagne, ont tenté de voler de la drogue à un narco-bateau qui s’était échoué alors qu’il fuyait un hélicoptère des douanes. pic.twitter.com/sc7loZg5hk – Handy Joe (@DidThatHurt2) 31 juillet 2022

Voyant le butin, l’hélicoptère des douaniers a été contraint de repousser les personnes saisissant des parties de l’envoi en volant près du sol sur la plage. La pression du vent a poussé les gens à s’enfuir du bateau. Dans un clip partagé par UNILAD, il est visible que certaines personnes n’ont pas bougé même lorsque l’hélicoptère était près d’elles. Ce n’est que lorsque l’hélicoptère a semblé presque atterrir qu’ils se sont enfuis avec le hasch qu’ils avaient volé.

Bien que l’usage récréatif du cannabis soit légal en Espagne, le trafic de grandes quantités de cannabis peut encore entraîner de lourdes amendes et des peines de prison.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici