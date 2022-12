Des fouilles sur un site d’habitation au Royaume-Uni révèlent d’importants trésors du 7e siècle

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Un collier d’or et de pierres précieuses vieux de 1 300 ans trouvé sur le site d’un nouveau lotissement marque la tombe d’une femme puissante qui pourrait avoir été l’un des premiers chefs religieux chrétiens en Grande-Bretagne, ont déclaré mardi des archéologues. Les experts disent que le collier, découvert avec d’autres objets près de Northampton, dans le centre de l’Angleterre, fait partie de l’enterrement médiéval le plus important d’une femme jamais trouvé au Royaume-Uni.

La femme est partie depuis longtemps – il ne reste que de l’émail dentaire. Mais les scientifiques disent que son trésor enfoui depuis longtemps apportera un nouvel éclairage sur la vie dans l’Angleterre du 7ème siècle, une époque où le christianisme se battait avec le paganisme pour l’allégeance des gens.

Les objets sont “une déclaration définitive de richesse ainsi que de foi chrétienne”, a déclaré Lyn Blackmore, spécialiste principale des découvertes au Museum of London Archaeology, qui a fait la découverte.

« Elle était extrêmement dévote, mais était-ce une princesse ? Était-elle nonne ? Était-elle plus qu’une nonne – une abbesse ? … Nous ne savons pas », a déclaré Blackmore.

Le trésor de Harpole – du nom du village où il a été trouvé, à environ 96 kilomètres au nord-ouest de Londres – a été découvert en avril par des archéologues travaillant avec le promoteur immobilier Vistry Group sur un quartier de nouvelles maisons.

Lors de l’un des derniers jours des fouilles de 10 semaines, le superviseur du site, Levente-Bence Balázs, a remarqué quelque chose qui brillait dans la terre. Il s’est avéré être un pendentif rectangulaire en or avec un motif de croix, incrusté de grenats – la pièce maîtresse d’un collier qui contenait également des pendentifs fabriqués à partir de pièces de monnaie romaines en or et d’ovales de pierres semi-précieuses.

“Ces artefacts n’ont pas vu la lumière du jour depuis plus de 1 300 ans”, a déclaré Balázs. “Être la première personne à le voir – c’est tout simplement indescriptible.”

Les chercheurs disent que l’inhumation a eu lieu entre 630 et 670 après JC, la même période que plusieurs autres tombes de femmes de haut rang qui ont été trouvées en Grande-Bretagne. Les sépultures antérieures de haut niveau étaient principalement des hommes, et les experts disent que le changement pourrait refléter l’acquisition de pouvoir et de statut des femmes dans la nouvelle foi chrétienne d’Angleterre.

Le royaume de Mercie, où le trésor de Harpole a été trouvé, s’est converti au christianisme au 7ème siècle, et la femme enterrée là-bas était une croyante, peut-être un chef religieux. Une grande croix d’argent ornée a été placée sur son corps dans la tombe. Il est orné de minuscules ressemblances étonnamment bien conservées de têtes humaines aux yeux de verre bleu, qui pourraient représenter les apôtres du Christ. Des pots en argile provenant de France ou de Belgique, contenant des résidus d’un liquide inconnu, ont également été retrouvés.

En quelques décennies, alors que le christianisme s’implantait plus largement en Angleterre, la pratique consistant à enterrer les gens avec leurs produits de luxe s’éteignit.

“Enterrer des gens avec beaucoup, beaucoup de bling est une notion païenne, mais c’est évidemment fortement investi dans l’iconographie chrétienne, c’est donc cette période de changement assez rapide”, a déclaré Simon Mortimer des consultants archéologiques RPS, qui ont travaillé sur le projet.

Les découvertes de Harpole aideront à combler les lacunes dans les connaissances sur l’époque entre le départ des occupants romains britanniques au 5ème siècle et l’arrivée des raiders vikings près de 400 ans plus tard. Les experts disent qu’il s’agit de l’une des découvertes saxonnes les plus importantes depuis l’enterrement d’un navire du 7ème siècle découvert dans les années 1930 à Sutton Hoo, à environ 160 kilomètres à l’est.

Une fois que les archéologues ont terminé leur travail, il est prévu que les objets soient exposés dans un musée local.

Les promoteurs immobiliers en Grande-Bretagne doivent régulièrement consulter des archéologues dans le cadre de leur processus de planification, et Mortimer a déclaré que cette pratique avait donné lieu à des découvertes importantes.

“Nous examinons maintenant des endroits que nous n’aurions jamais visités”, a-t-il déclaré, et par conséquent “nous trouvons des choses vraiment inattendues”.