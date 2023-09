Des fouilles sur les sites de « sépulture de masse » au Canada ne révèlent aucun corps malgré Trudeau et la tempête médiatique : rapport

Quatre semaines de travaux de fouille dans un pensionnat au Canada n’auraient pas permis de trouver des preuves de lieux de sépulture massifs non marqués, soulevant des questions sur les affirmations selon lesquelles il existerait de nombreuses tombes autochtones à travers le pays.

Minegoziibe Anishinabe, un groupe autochtone également connu sous le nom de Première Nation de Pine Creek, a fouillé 14 sites dans le sous-sol d’une église catholique près de l’ancien pensionnat de Pine Creek au Manitoba pendant quatre semaines cet été, mais n’a pas encore découvert de corps sur les sites qui étaient soupçonnés d’être des lieux de sépulture possibles d’enfants autochtones, selon un rapport de Global News.

Ces travaux surviennent après que le radar pénétrant dans le sol utilisé sur les sites a détecté ce qui a été décrit comme des « anomalies » à 14 endroits dans le sous-sol de l’église, faisant partie d’une série de découvertes au cours des deux dernières années au Canada qui ont été signalées comme étant « de masse ». tombes » d’enfants qui avaient fréquenté les pensionnats du pays.

Des informations faisant état de potentielles fosses communes contenant les restes d’enfants autochtones à travers le Canada ont commencé à circuler en mai 2021, lorsque les dirigeants de la bande de la Première nation de Colombie-Britannique Tk’emlúps te Secwépemc ont annoncé qu’une enquête radar près de l’ancien pensionnat indien de Kamloops avait découvert « une confirmation » des restes de 215 enfants », selon un rapport du National Post. Cette découverte a été l’une des nombreuses découvertes survenues au cours de l’été 2021, selon le rapport, avec l’annonce de plusieurs enquêtes similaires dans les pensionnats à travers le pays qui ont révélé des preuves de tombes de centaines ou de milliers d’enfants autochtones.

RAPPORT : PLUS DE 600 CORPS TROUVÉS DANS UNE ÉCOLE AUTOCHTONE AU CANADA

Cette apparente découverte a déclenché une tempête à travers le Canada, avec des protestations généralisées qui ont entraîné la vandalisation de plus de 60 églises canadiennes dans les grandes villes.

Longtemps partie controversée de l’histoire du Canada, les pensionnats du pays ont fonctionné de la fin du 19e siècle jusqu’à la fin du 20e siècle. Le réseau d’écoles était géré par le gouvernement et les églises, dans le but d’assimiler les enfants autochtones à la culture canadienne. Selon un rapport de CBS News, environ 150 000 enfants ont fréquenté ces écoles, dont beaucoup auraient été soumis à des traitements sévères de la part des administrateurs.

Mais ce n’est que lors des enquêtes lancées il y a deux ans que les écoles ont été soupçonnées d’être le théâtre de massacres, les informations faisant état de charniers ayant suscité une réponse énergique de la part du gouvernement canadien.

« Je reconnais que ces découvertes ne font qu’aggraver la douleur que ressentent déjà les familles, les survivants et tous les peuples et communautés autochtones, et qu’elles réaffirment une vérité qu’ils connaissent depuis longtemps », a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau dans une déclaration de juin 2021, qui est intervenu peu de temps après que des informations selon lesquelles 751 tombes anonymes auraient été découvertes près d’un ancien pensionnat en Saskatchewan, selon un reportage de la CBC.

AU CANADA, LE SITE D’UNE ANCIENNE ÉCOLE AUTOCHTONE RÉVÈLE UNE FOMBE COMMUNE AVEC PLUS DE 200 ENFANTS ENTERREUS

« La souffrance et le traumatisme que vous ressentez relèvent de la responsabilité du Canada, et le gouvernement continuera de fournir aux communautés autochtones de tout le pays le financement et les ressources dont elles ont besoin pour mettre en lumière ces terribles torts », a poursuivi Trudeau. « Même si nous ne pouvons pas ramener ceux qui ont disparu, nous pouvons – et nous le ferons – dire la vérité sur ces injustices, et nous honorerons à jamais leur mémoire. »

Ces propos sombres ont été prononcés malgré la Première Nation de Cowessess, qui a découvert le site et annoncé les conclusions préliminaires, avertissant que les corps possibles avaient été découverts dans un cimetière et ne faisaient pas partie d’une « fosse commune » mais d’une série de tombes anonymes.

« Ce n’est pas un site de charnier. Ce sont des tombes anonymes », a déclaré le chef de Cowessess, Cadmus Delorme, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Néanmoins, les découvertes ont contribué à la création d’une nouvelle fête nationale au Canada, la Journée de la vérité et de la réconciliation, selon le National Post Report, tandis que les drapeaux canadiens ont reçu l’ordre d’être maintenus en berne pendant cinq mois consécutifs, un record. Les découvertes signalées ont également incité une visite officielle au Canada du pape François, qui a présenté des excuses officielles au nom de l’Église catholique.

Contacté par Fox News Digital, un porte-parole du ministre des Relations Couronne-Autochtones a déclaré que le Canada « travaille en partenariat avec les communautés pour fournir les ressources nécessaires alors qu’elles poursuivent le travail très important et difficile de localisation, d’identification et de commémoration des restes ». de ceux qui ont été volés à leurs familles et empêchés de rentrer chez eux.

« Lors de certaines recherches, les troubles sur les sites d’anciens pensionnats peuvent ne pas être identifiés, mais cela n’annule pas les expériences et la mémoire vivante des horribles abus subis par les enfants autochtones dans les pensionnats », a déclaré le porte-parole. « Nous continuerons de soutenir les communautés dans leurs efforts vers la guérison et la fermeture, à leur propre rythme. Aux survivants qui s’expriment, nous vous croyons. Le Canada vous croit.

Certains experts et universitaires appellent depuis longtemps à la prudence face aux informations faisant état de charniers, arguant que des recherches et des preuves supplémentaires sont nécessaires.

« Je n’aime pas utiliser le mot « canular », parce qu’il est trop fort, mais il y a aussi trop de mensonges qui circulent sur cette question sans aucune preuve », a déclaré Jacques Rouillard, professeur émérite au Département d’histoire de l’Université de Montréal, a déclaré au New York Post dans un article sur les tombes la semaine dernière.

Un tel effort de recherche de preuves a été entrepris au pensionnat de Shubenacadie en Nouvelle-Écosse en août 2021. Les chercheurs ont déterminé que les tombes potentielles trouvées autour de l’école n’avaient aucun lien avec l’institution et étaient antérieures à l’école d’environ 100 ans, selon un reportage de CBC. .

Les recherches près de l’ancien pensionnat de Pine Creek ont ​​été les premiers efforts de fouille des lieux de sépulture présumés, selon le New York Post, mais jusqu’à présent, aucun corps n’a été retrouvé.

Rouillard estime que davantage d’efforts de ce type devraient être entrepris pour tenter de découvrir la vérité, soulignant que les rapports des dernières années ont été « très sombres pour le Canada ».

Nous avons besoin de plus de fouilles pour connaître la vérité », a déclaré Rouillard au New York Post. « Trop de choses ont été dites et décidées avant qu’il n’y ait la moindre preuve. »