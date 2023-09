Des fouilles révèlent huit paquets funéraires vieux de mille ans à Lima | Divertissement | L’impression des États-Unis

Huit paquets funéraires vieux de mille ans, contenant les restes de six enfants et deux adultes, ont été trouvés en bon état dans le quartier de Carabayllo à Lima par des ouvriers qui installaient du gaz naturel dans cette zone de la capitale du Pérou. . « Actuellement, nous avons trouvé huit contextes funéraires composés de six enfants et deux adultes, ils sont en paquets, c’est-à-dire recouverts de tissus et accompagnés de leur trousseau funéraire composé de vases, de matériel de citrouille et d’outils en bois », a expliqué Jesús Bamonde, archéologue. de la société Cálidda.

L’équipe d’archéologues date la mort des enfants et des adultes trouvés dans les ballots entre les années 1100 et 1450 après avoir analysé les céramiques trouvées sur le site. Ils ont également souligné que Cette partie du cimetière pourrait être dédiée aux nourrissons, puisqu’il y avait deux bébés et quatre enfants, ce que démontrent au premier coup d’œil les saturations inachevées des crânes et des rotules.



Des archéologues mènent aujourd’hui des travaux de fouilles dans un cimetière préhispanique vieux de près de mille ans découvert à la périphérie de Lima (Pérou). EFE

« Les restes étaient enveloppés dans du coton, dans des feuilles de pacae (une légumineuse) et dans du tissu en coton naturel, qui dans certains cas était décoré », a expliqué l’archéologue Mercedes Vara en nettoyant soigneusement le paquet d’un bébé. Les archéologues ont été étonnés par les positions dans lesquelles les enfants ont été enterrés, la plupart en position fœtale et un couché en position de fleur de lotus.

Outre les huit corps, de nombreux objets liés au travail que les familles accomplissaient dans la vie ont été retrouvés, faisant partie du trousseau funéraire, tels que des pièces de céramique, des récipients, des bols à maté, des assiettes, des verres, des tasses qu’elles utilisaient ou qu’elles donné de manière rituelle. aux funérailles. On pouvait même voir des pots noircis par la suie, témoignant de leur utilisation quotidienne et des couvercles qui recouvraient des récipients remplis au moment du rituel.



Un archéologue récupère d’anciens restes humains et objets découverts par des ouvriers fouillant une rue dans une zone rurale du district nord de Carabayllo à Lima AFP

L’état de conservation des restes est, selon les experts, « passable à bon », car le terrain où ils ont été trouvés est sablonneux et sec, ce qui « a contribué à maintenir les tissus et les éléments mous des corps, qui ont traversé processus de momification naturel, il est en bon état et diffère des autres sépultures dans lesquelles il n’y a que des squelettes.

« La ville de Lima a une continuité historique de plus de 4 000 ans, nous avons des vestiges archéologiques, (…) qui montrent que la ville a eu une occupation très étendue dans les trois vallées (Rímac, Chillón et Lurín) ; chacune de ces vallées avait des populations différentes qui occupaient des territoires différents, certaines étaient des zones résidentielles, des zones cérémonielles et d’autres étaient des cimetières, comme là où nous sommes », a déclaré l’archéologue.

« Cette continuité au fil du temps a permis à une grande partie de ces preuves d’être cachées sous les indices ; maintenant nous avons la possibilité et le privilège d’en savoir un peu plus sur cette histoire cachée aux yeux des voisins », a-t-il conclu.