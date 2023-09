Des fossiles découverts chez un ancien parent d’un koala, pas plus gros qu’un chat domestique

Des chercheurs ont découvert des fossiles qui, selon eux, pourraient combler un écart de 30 millions d’années dans l’évolution du koala, l’une des créatures les plus emblématiques d’Australie.

Contrairement au koala moderne, qui nécessite un peu de muscle pour le tenir dans les bras, ce parent du koala récemment découvert aurait été beaucoup plus petit, de la taille d’un chat domestique, selon une étude récente publiée dans la revue Peer. -Journal révisé Scientific Reports.

Il pesait environ 2,5 kilogrammes, a déclaré Arthur Crichton, responsable de l’étude et doctorant à l’Université de Flinders, qui a découvert des dents fossiles de la nouvelle espèce sur le site fossile de Pwerte Marnte Marnte, dans le Territoire du Nord en Australie. On estime que les dents ont environ 25 millions d’années.

Nommé Lumakoala blackae, ce petit animal « mangeait probablement principalement des feuilles molles, mais n’aurait pas refusé un insecte s’il en avait eu l’occasion », a déclaré Crichton dans un communiqué de presse jeudi.

« Notre analyse informatique de ses relations évolutives indique que Lumakoala est un membre de la famille des koalas (Phascolarctidae) ou un proche parent, mais il ressemble également à plusieurs marsupiaux fossiles beaucoup plus anciens appelés Thylacotinga et Chulpasia du site de Tingamarra, vieux de 55 millions d’années. le nord-est de l’Australie.

On pense que le site fossilifère de Pwerte Marnte Marnte est le site contenant les plus anciens mammifères terrestres de l’Oligocène (il y a environ 33,7 millions d’années à 23,8 millions d’années), que l’on peut trouver en Australie.

La découverte de Lumakoala blackae provient d’échantillons de terrain collectés sur le site en 2014 et 2020 et analysés par Crichton. Bien que Pwerte Marnte Marnte contienne une richesse de fossiles, il est difficile de les extraire du calcaire. Ces fossiles ont été traités de 2020 à 2022 au laboratoire de paléontologie de l’université de Flinders à l’aide d’acide, de scies à roche et d’autres outils mécaniques pour libérer minutieusement les fossiles de la pierre.

Les échantillons de terrain contenaient également des fossiles provenant de deux autres premiers parents du koala, Madakoala et Nimiokoala, qui sont également décrits dans l’étude.

Les similitudes entre les molaires de Lumakoala blackae et celles des marsupiaux plus anciens trouvés sur le site de Tingamarra suggèrent que Lumakoala blackae pourrait être l’un des stades intermédiaires de l’évolution entre ces marsupiaux et le koala moderne.

Comparaison de la morphologie des molaires supérieures entre Chulpasia jimthorselli, Lumakoala blackae et le koala moderne. (A. Crichton / Université Flinders)

« Ces marsupiaux Tingamarran sont moins mystérieux que nous le pensions et semblent maintenant être d’anciens parents de groupes plus jeunes et plus familiers comme les koalas », a déclaré Robin Beck, professeur agrégé à l’Université de Salford en Angleterre et co-auteur de l’article, dans la presse. libérer.

« Cela montre comment la découverte de nouveaux fossiles comme Lumakoala, même s’il ne s’agit que de quelques dents, peut révolutionner notre compréhension de l’histoire de la vie sur Terre. »

Il s’agit d’un maillon passionnant d’une chaîne évolutive qui a longtemps été entourée de mystère.

L’Australie abrite de nombreux animaux uniques que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, notamment une gamme incroyablement diversifiée de marsupiaux.

Les Diprotodontia sont le plus grand ordre de marsupiaux, comprenant les kangourous, les wallabies, les opossums, les koalas, les wombats et bien d’autres, totalisant environ 155 espèces.

« Ce groupe (Diprotodontia) est extrêmement diversifié aujourd’hui, mais on ne sait rien de la première moitié de son évolution en raison d’une longue lacune dans les archives fossiles », a déclaré Crichton dans le communiqué.

L’analyse moléculaire suggère que les Diprotondontia ont divergé des Agreodontia – un ordre général de marsupiaux qui comprend des espèces qui ont ensuite évolué pour devenir des bandicoots, des diables de Tasmanie et des engourdis, entre autres – entre la fin du Crétacé (d’il y a environ 100,5 millions d’années à 66 millions d’années). il y a quelques années) et le premier Éocène moyen (il y a environ 47,8 millions d’années).

Cela signifie qu’ils auraient divergé avant que l’Australie ait complètement fini de se séparer de l’Antarctique, ce qui s’est produit il y a seulement 30 millions d’années. L’Australie et l’Antarctique étaient les derniers morceaux du supercontinent Gondwana à se séparer l’un de l’autre.

Après la séparation, l’Australie a connu une longue période d’isolement, qui a permis une évolution de plus en plus diversifiée des marsupiaux et d’autres espèces.

Cependant, il y a un manque de fossiles de marsupiaux antérieurs à la fin de l’Oliocène, ce qui rend difficile de suivre le chemin de l’évolution entre des fossiles beaucoup plus anciens et des fossiles plus récents. Les principales similitudes trouvées entre les molaires de Lumakoala et deux espèces vieilles de 55 millions d’années pourraient permettre de combler cet écart.

Thylacotinga et Chulpasia sont de petits marsupiaux dont les relations familiales ont longtemps été supposées se situer en Amérique du Sud, car elles faisaient autrefois partie du Gondwana. Des fossiles similaires à Chulpasia ont également été trouvés au Pérou.

« Dans le passé, il a été suggéré que les énigmatiques Thylacotinga et Chulpasia pourraient avoir été étroitement liés aux marsupiaux d’Amérique du Sud », a déclaré Crichton. « Cependant, la découverte de Lumakoala suggère que Thylacotinga et Chulpasia pourraient en fait être les premiers parents de marsupiaux herbivores australiens tels que comme les koalas, les wombats, les kangourous et les opossums.

« Si notre hypothèse est correcte, cela prolongerait les archives fossiles diprotodontiennes de 30 millions d’années. »

L’étude soulève la question de savoir si les racines du koala remontent à l’Amérique du Sud et à l’Antarctique. Cette découverte est également la première fois qu’un ancien parent du koala est découvert dans le Territoire du Nord de l’Australie.

Bien qu’il n’existe qu’une seule espèce moderne de koala, il y en avait plusieurs, avec au moins sept ayant été identifiées comme actives à la fin de l’Oligocène.