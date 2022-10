Des fossiles de reptiles de la taille d’un chat découverts en Écosse, les chercheurs l’appellent un “premier parent des ptérosaures”

Des chercheurs ont trouvé un reptile fossilisé, en Ecosse, qui vivait à l’époque des dinosaures. Le reptile était étroitement lié à un groupe éteint de reptiles volants connus sous le nom de ptérosaures, selon une étude publiée dans la revue Nature. The Independent a rapporté que cette petite créature de la taille d’un chat, nommée Scleromochlus taylori, aurait existé sur Terre il y a environ 240 à 210 millions d’années.

Les chercheurs pensaient que leurs découvertes “pourraient aider à mieux comprendre les origines des ptérosaures”. Ils sont supposés être l’un des premiers animaux à évoluer en vol motorisé, et les chercheurs pensent que Scleromochlus pourrait occuper une place importante dans son arbre évolutif.

Les ptérosaures, cousins ​​proches des dinosaures, ont évolué en tant que branche distincte de l’arbre généalogique des reptiles. Certaines espèces étaient aussi grandes que des avions de chasse tandis que d’autres étaient aussi petites que des avions en papier. Scleromochlus, quant à lui, mesurait environ 20 cm de long et à peine grandissait plus que cela.

Il avait une grosse tête, une longue queue, un cou court et un corps élancé. Il se tenait sur des jambes grêles et maigres. Sterling Nesbitt, professeur agrégé à Virginia Tech aux États-Unis et l’un des auteurs de l’étude, a déclaré: “Les ptérosaures ont été les premiers vertébrés à évoluer en vol motorisé et pendant près de deux siècles, nous ne connaissions pas leurs plus proches parents.”

Les fossiles de la créature ont été découverts pour la première fois il y a plus de 100 ans dans la région du Morayshire, au nord-est de l’Écosse, près de la ville d’Elgin. Malheureusement, les fossiles étaient mal conservés dans le grès et les scientifiques n’ont pas pu étudier en détail leurs caractéristiques anatomiques.

Les paléontologues impliqués dans l’étude ont utilisé un scanner – “une technique d’imagerie habituellement utilisée par les professionnels de la santé pour obtenir des images internes du corps” – pour reconstruire le squelette du Scleromochlus. Les découvertes lors de la découverte suggèrent que le reptile pourrait avoir appartenu à Pterosauromorpha – le groupe qui comprend les ptérosaures et un groupe de petits reptiles appelés lagerpetids. Les scientifiques pensent que leurs travaux soutiennent l’hypothèse selon laquelle “les ptérosaures ont évolué à partir de petits ancêtres probablement à deux pattes”.

