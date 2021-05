Des fosses communes de femmes et d’enfants découvertes dans un camp d’extermination nazi russe alors que des crânes percés de balles révèlent les horreurs de la Seconde Guerre mondiale

Un GRUESOME charnier de centaines de femmes et d’enfants assassinés a été mis au jour dans un ancien camp de concentration nazi en Russie.

Les restes de quelque 500 victimes ont été retrouvés sur le site d’horreur Dulag-191 dans la région de Voronej, où environ 8 500 personnes seraient mortes.

De nombreux cadavres ont des blessures par balle et des preuves de torture, tandis que d’autres prisonniers seraient morts de malnutrition et de maladies – révélant les horreurs infligées sous le régime nazi.

Quelque 64 enquêteurs de l’État et volontaires de recherche travaillent actuellement parmi les macabres sur le site nazi longtemps soupçonné, une branche du sinistre système des camps de l’enfer.

Des séquences vidéo déchirantes montrent des creuseurs déterrant des crânes et des parties du corps dans la zone occupée par les forces hitlériennes pendant la Seconde Guerre mondiale.

«Le nombre de morts estimé est d’environ 500 personnes», a déclaré Mikhail Segodin, chef de l’équipe de volontaires de recherche de Don, faisant référence à la fosse commune.

«Le principal contingent du camp était composé de femmes et d’enfants.»

Les archives suggèrent que dans l’ensemble, quelque 8 500 personnes ont péri à Dulag-191, a-t-il déclaré.

La recherche actuelle de restes humains se concentre sur 15 fosses – des fosses communes contenant chacune entre 30 et 100 restes à proximité du village de Lushnikovo, district d’Ostrogozhsky.

« A en juger par les restes découverts jusqu’à présent, nous voyons des blessures par balle, des traumatismes contondants, en d’autres termes, des os cassés », a déclaré Ségodine.

«Le site est compliqué car c’était un camp pour femmes et enfants. Les restes humains sont en mauvais état », a-t-il dit.

«La plupart des os tubulaires ont survécu, mais il ne reste souvent que des dents du crâne. La seule chose que l’on puisse dire avec certitude, c’est que presque toutes les personnes décédées ici étaient jeunes.

«Nous n’avons trouvé aucun objet de valeur, sauf peut-être un étui à cigarettes endommagé par des tirs d’armes à feu.»

Ségodine a ajouté: «Les travaux de recherche et d’identification se poursuivront avec les spécialistes du Comité d’enquête (russe).»

Un rapport de renseignement soviétique daté du 2 septembre 1942 du Bureau du Commissariat du peuple aux affaires intérieures de la région de Voronej déclarait qu ‘«un camp de concentration pour femmes et enfants se trouve dans une briqueterie du village de banlieue de Lushnikovka».

Le camp a été décrit comme étant « en plein air, clôturé avec quatre rangées de barbelés » et il était « gardé par des Magyars » [Hungarians].

Le rapport disait: «Les prisonniers ne sont pas nourris, mais les enfants sont autorisés à faire l’aumône, les colis sont également autorisés.

«Il y a beaucoup de malades là-bas, aucune aide médicale n’est fournie. Le taux de mortalité est élevé. »

Des documents du renseignement suggéraient également le meurtre d’enfants et la cruauté envers les prisonniers de guerre.

L’enterrement a été retrouvé grâce à des documents non classifiés des services secrets et à des photographies aériennes prises par un pilote allemand en 1942, qui ont aidé à déterminer l’emplacement exact du camp de femmes et d’enfants.

L’historien local Viktor Strelkin s’est entretenu avec des témoins oculaires et des prisonniers survivants.

«On m’a dit que dans ces fosses, juste sous les pieds de personnes encore en vie, gisaient les morts.





«Parfois, ils gisaient ouvertement ou étaient recouverts de 10 ou 15 centimètres de terre, mais ils s’affaissaient et les cadavres étaient à nouveau visibles.»

Le système infernal des camps de concentration Dulag-191 a été créé dans la région de Voronej en 1942.

Les détenus de Dulag-191 ont été forcés de construire un chemin de fer pour les nazis connu sous le nom de ligne Berlinka, construit pour approvisionner les forces allemandes cherchant à prendre Stalingrad.