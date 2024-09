Des forums de candidats sont prévus dans tout le comté de Ventura

La Ligue non partisane des femmes électrices du comté de Ventura organisera une série de forums pour les fonctions élues de la région.

Le public est invité à assister à des événements ce mois-ci et en octobre qui mettent en vedette les candidats en lice pour l’élection du 5 novembre.

« Depuis plus de 100 ans, la mission de la League of Women Voters est d’informer les électeurs sur les candidats et les enjeux afin qu’ils puissent voter judicieusement », a déclaré la coprésidente de la ligue, Kathy Morgan, dans un communiqué de presse.

David Maron, membre de la Ligue, animera les événements. Les candidats prononceront des discours d’ouverture et de clôture et répondront aux questions soumises par le public et posées par Maron.

La ligue prévoit d’annoncer d’autres forums à mesure que la saison électorale se poursuit. Pour plus d’informations sur la ligue et les forums, et pour regarder des vidéos d’événements passés, visitez LwvVenturaCounty.org.

David Maron modère un débat de la Ligue des femmes électrices du comté de Ventura en février à Oxnard.

Forums des candidats par date

Ventura : 18h30-21h, jeudi à la Cabrillo Middle School, 1426 E. Santa Clara St., co-organisée avec le Midtown Community Council et le College Area Community Council. Candidats au conseil municipal des districts 2, 3 et 7 de 18h30 à 20h15 ; Area 2 Ventura Unified School Board de 20h30 à 21h

Mille Chênes : 18h30-21h00 le 16 septembre au Thousand Oaks Civic Center Scherr Forum, 2100 E. Thousand Oaks Blvd., co-organisé avec la branche AAUW de Thousand Oaks. Candidats au conseil municipal des districts 4 et 5 de 18h30 à 20h00 ; Conseil scolaire unifié des zones 1 et 5 de Conejo Valley de 20h15 à 21h00

Fillmore: 23 septembre, de 19 h à 21 h, au Fillmore City Council Chambers, 250 Central Ave. Candidats au conseil municipal des districts 2 et 5 de 19 h à 20 h ; Area 3 et 4 Fillmore Unified School Board de 20 h 15 à 21 h

Port Hueneme: 19h-20h30 le 24 septembre au palais du conseil municipal de Port Hueneme, 250 N. Ventura Road pour les candidats au conseil municipal.

Vallée de Simi : 30 septembre de 18h30 à 21h au Simi Valley Council Chambers, 2929 Tapo Canyon Road. Candidats à la mairie de 18h30 à 19h30 ; Zones A, B et C Simi Valley Unified School Board de 19h45 à 20h45

Parc des landes : 19h-21h le 1er octobre au High Street Arts Center, 45 E. High St., organisé conjointement avec la Chambre de commerce de Moorpark. Ventura County Community College District Area 4 de 19h à 19h45 ; Moorpark Unified School District’s Area 2 de 20h à 20h45

Oxnard: De 18h à 21h le 3 octobre au Pacifica High School Performing Arts Center, 600 E. Gonzales Road. Le programme n’est pas encore finalisé. Les forums seront destinés aux candidats au conseil municipal et à la mairie.

Santa Paula: 8 octobre, de 18h30 à 21h, au Santa Paula Community and Senior Center, 530 W. Main St., organisé conjointement avec la Chambre de commerce de Santa Paula. Conseil municipal du district 5 de 18h30 à 19h20 ; Conseil scolaire unifié de la zone 2 de Santa Paula de 19h30 à 20h et débat sur la mesure de vote R (taxe de vente) de 20h15 à 21h

Cet article a été publié à l’origine sur Ventura County Star : Élection 2024 : des forums de candidats prévus dans tout le comté de Ventura