Des fortunes mitigées: Khachanov réserve une place en demi-finale olympique pour le ROC mais Medvedev efface la raquette après s’être écrasé

Visant à organiser une demi-finale entièrement russe, Khachanov a tenu sa part du marché en devançant le Français Ugo Humbert 7-6 (7-4) 4-6 6-3 jeudi.

Mais le numéro deux mondial à l’air fatigué Medvedev a par la suite échoué face à l’Espagnol Pablo Carreno Busta, qui a remporté son quart de finale 6-2 7-6 (7-5).

Carreno Busta, sixième tête de série, affrontera désormais Khachanov, 12e tête de série, pour une place en finale à Tokyo.

Les matchs dans la capitale japonaise ont commencé plus tard dans la journée que prévu initialement, après que les organisateurs aient cédé à la pression sur les conditions étouffantes qui avaient causé des scènes troublantes dans le tournoi jusqu’à présent.

Medvedev, 25 ans, avait été parmi ceux qui souffraient le plus visiblement sur le terrain, racontant à l’arbitre qu’il avait l’impression qu’il « peut mourir » lors de son match du tour précédent.

Medvedev n’était pas aussi chargé jeudi, mais semblait toujours fatigué contre Carreno Busta, plus frais, qui a remporté le premier set avec une double pause de service.

Medvedev est revenu avec un nouveau maillot après une pause entre les sets et a brièvement semblé ravivé, réclamant une pause de service dans le troisième match, pour l’abandonner lors du huitième match.

Le grand Russe a tenu le service deux fois pour rester dans le tournoi, mais a été défait au tie-break.

Medvedev a couronné une apparition typiquement colorée dans un tournoi – dans lequel il s’était également affronté avec un journaliste qui l’avait interrogé sur les « tricheurs russes » – en écrasant sa raquette sur le terrain après la balle de match.

Ailleurs dans le tirage au sort, le numéro un mondial serbe Novak Djokovic a démoli le héros local Kei Nishikori 6-2 6-0 pour se qualifier pour les quatre derniers.

Djokovic cherche à devenir le premier homme à remporter un « Golden Slam » composé des quatre tournois majeurs et du titre olympique la même année.

Le joueur de 34 ans a déjà les titres de l’Open d’Australie, de l’Open de France et de Wimbledon dans le sac, et affrontera l’Allemand Alexander Zverev ou le Français Jeremy Chardy en demi-finale.

Novak Djokovic joue un match incroyable, bat Kei Nishikori 6-2, 6-0 et jouera pour une médaille demain à #Tokyo2020. Attend Zverev ou Chardy. pic.twitter.com/7juSopNtUd – José Morgado (@josemorgado) 29 juillet 2021

En double féminin, l’équipe ROC a été déçue car Veronika Kudermetova et Elena Vesnina ont perdu une demi-finale serrée contre la paire tchèque Katerina Siniakova et Barbora Krejcikova.

Le duo ROC disputera désormais le match pour la médaille de bronze contre les équipes brésiliennes ou suisses.

En double mixte, Andrey Rublev et Anastasia Pavlyuchenkova ont remporté leur quart de finale contre les Japonaises Ben McLachlan et Ena Shibahara.

Les compatriotes russes Vesnina et Aslan Karatsev seront en action plus tard jeudi contre Lukasz Kubot et Iga Swiatek de Pologne.