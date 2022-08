Des fortunes contrastées mènent Praggnanandhaa et Magnus Carlsen à la fusillade du dernier jour

L’Indien Rameshbabu Praggnanandhaa a riposté à un déficit et a disputé son sixième match au blitz mais n’a pas pu prendre le dessus sur le vainqueur de la Coupe du monde Jan-Krzysztof Duda de Pologne lors de la FTX Crypto Cup, le deuxième événement majeur du Champions Chess Tour.

Le champion du monde norvégien Magnus Carlsen a également dû se battre jusqu’au fil mais a réussi à battre Alireza Firouzja dans les tie-breaks.

Leurs fortunes contrastées ont rapporté deux points à Carlsen tandis que Pragg en a empoché un, les laissant ainsi au coude à coude, le Norvégien en tête avec 15 points et l’étudiant indien en deuxième position avec 13. Pour avoir perdu contre Carlsen au tie-break, Firouzja a obtenu un point. et s’est classé troisième avec 12 points.

L’action passionnante du sixième jour de l’événement samedi a laissé la FTX Crypto Cup prête pour une finale à succès dimanche soir (heure IST) alors que Carlsen et le prodige indien Praggnanandhaa s’affrontent dans une fusillade finale pour le titre.

Le tournoi d’esports d’élite de 210 000 USD, organisé à l’Eden Roc Miami Beach en Floride, repose sur un match de dernier tour entre les deux grands qui ont dominé l’événement jusqu’à présent.

Carlsen est le grand favori après avoir surmonté un défi féroce de la passionnante adolescente irano-française Alireza Firouzja, 19 ans, au sixième tour.

Firouzja a emmené le champion du monde aux bris d’égalité, mais Carlsen a finalement gagné pour mettre fin aux espoirs persistants du jeune de se classer parmi les deux premiers dimanche.

Pendant ce temps, le plus grand rival de Carlsen, Pragg, a été contraint de se battre pour remporter son match contre le dangereux Polonais Jan-Krzysztof Duda aux bris d’égalité. Dans un barrage chaotique de blitz, le jeune de Chennai a mal gaffé et a perdu.

Mais cela n’avait pas trop d’importance car le point gagné en atteignant cette étape était suffisant pour maintenir Pragg en lice pour le titre.

Carlsen, cependant, a maintenant deux points d’avance sur son rival indien et sait que s’il atteint les bris d’égalité au septième et dernier tour dimanche, il remportera le trophée FTX. Cela amènerait Carlsen à 16 points et au-delà de la portée de Pragg et Firouzja, qui peuvent au mieux atteindre 15 points.

Pragg doit battre Carlsen aux échecs rapides pour trois points.

Praggnanandhaa est l’un des rares joueurs à avoir battu Carlsen dans des matchs rapides cette saison mais devra se méfier de la capacité du champion du monde à rebondir.

Les espoirs du jeune de 17 ans ont dû être levés lorsque Carlsen, qui a joué tout en écoutant un podcast de comédie norvégien, a pris un départ horrible. Le champion a joué une série de mouvements étranges avant de s’écraser pour vaincre lors de son match d’ouverture.

Malheureusement pour le jeune, il a également subi une défaite face à Duda, qui a battu Carlsen vendredi.

Dans le jeu 2, Carlsen a fait un retour important puis deux nuls, le premier une rencontre particulièrement fougueuse, l’ont amené aux bris d’égalité où Firouzja s’est plié.

Le match final tendu de Carlsen et Firouzja dans la section rapide, avec un score de 1,5-1,5, aurait pu décider de la destination du titre. Au final, Carlsen remporte le play-off qui devient académique.

Dans le match de Pragg, le jeune regardait l’abîme dans le jeu 2. Assiégé par Duda, il a défendu comme un lion jusqu’à ce qu’il trouve le seul coup pour sauver la partie (92… Rg6). Après 1 heure 7 minutes et 113 coups, Pragg s’est échappé avec un match nul.

Pragg était toujours en retard à ce stade et devait gagner le troisième contre Duda pour avoir une chance de récolter le maximum de points. Un match nul, cependant, lui a laissé besoin d’une victoire dans le dernier match pour le départager.

Incroyablement, Pragg a réussi.

Le tie-break a été dramatique. Pragg gagnait clairement le premier match de blitz mais s’est trompé dans un compagnon en un pour offrir à Duda la tête. C’était déchirant pour Pragg, mais il avait encore une chance de rebondir. Duda n’a pas cédé et est resté ferme pour clore la journée et remporter le match.

Dans les autres matchs, il n’a fallu que trois matchs à Liem Quang Le pour mettre au lit le grand maître néerlandais Anish Giri. La star vietnamienne était dans une forme spectaculaire en remportant les deux premiers matchs et en faisant match nul le troisième pour sceller une victoire de 2,5-0,5. Il est sur neuf points.

Les luttes de Hans Niemann se sont également poursuivies alors qu’il s’inclinait 2,5-1,5 face à Levon Aronian. Niemann n’a pas encore gagné de point dans le tournoi.

L’attention se tourne maintenant vers dimanche, lorsque tous les regards seront tournés vers Carlsen contre Pragg lors de la ronde 7 qui décidera du titre.

