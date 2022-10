Des forêts canadiennes coupées pour alimenter une centrale électrique « durable » au Royaume-Uni : BBC

Selon une enquête de la BBC, le bois des forêts primaires de la Colombie-Britannique a été utilisé pour alimenter la plus grande centrale électrique du Royaume-Uni. La société qui la gère, qui nie les allégations, a reçu plus de 9 milliards de dollars de subventions à l’énergie verte du gouvernement britannique.

Ces allégations sont troublantes pour Mike Morris, le représentant provincial de Prince George-Mackenzie dans le centre de la Colombie-Britannique, près de l’endroit où l’entreprise exerce ses activités.

“C’est inquiétant pour moi qu’un autre pays prenne la forêt primaire de notre pays et dise qu’il a un système électrique vert dans ce pays, et c’est durable”, a déclaré Morris à CTVNews.ca. “En Colombie-Britannique, je regarde les forêts primaires disparaître.”

L’entreprise, Drax Group, a acheté deux terrains boisés en Colombie-Britannique en 2021, qui ont ensuite été exploités par des entrepreneurs. Les enquêteurs de la BBC ont déclaré avoir analysé des images satellite, des licences d’exploitation forestière et des images de drones, et même suivi un camion livrant des grumes à une installation de Drax en Colombie-Britannique. plante dans le nord de l’Angleterre.

“Ces licences de récolte ont été transférées à d’autres entreprises qui récupèrent le bois de grande valeur des sites pour l’utiliser dans les scieries”, a déclaré un porte-parole de Drax à CTVNews.ca. “Quatre-vingt pour cent du matériau que nous utilisons dans nos granulés sont des résidus de scierie – le reste est du bois de qualité inférieure qui serait autrement brûlé ou éliminé.”



“Nous récupérons les résidus laissés sur place”

Située près de son village éponyme dans le comté du Yorkshire en Angleterre, la centrale électrique au charbon de Drax a ouvert ses portes en 1974. En 2018, elle avait été en grande partie convertie pour brûler de la biomasse, comme les millions de tonnes de granulés de bois qu’elle importe désormais chaque année des États-Unis et Canada.

Drax est la plus grande centrale électrique du Royaume-Uni en termes de production, produisant 12 % de l’électricité « renouvelable » du pays. Selon les médias, la société a reçu 6 milliards de livres sterling (environ 9,3 milliards de dollars canadiens) de l’argent des contribuables britanniques grâce à des subventions à l’énergie verte, dont 893 millions de livres sterling (soit près de 1,4 milliard de dollars canadiens) rien qu’en 2021. Les opérations de Drax sont considérées comme renouvelables car elle utilise en grande partie des sous-produits de l’industrie comme la sciure de bois pour fabriquer des granulés, et de nouveaux arbres sont plantés pour compenser ce qui est brûlé.

Le rapport annuel 2021 de Drax décrit sa présence au Canada : sept usines de granulés de bois en Colombie-Britannique et deux en Alberta, qui « opèrent dans des régions qui comprennent des forêts anciennes » et expédient via les ports de Vancouver et de Prince Rupert. Les installations canadiennes de Drax ont produit 1,8 million de tonnes de biomasse en 2021, principalement à partir de “scieries et autres résidus de l’industrie du bois”, mais aussi près de 182 000 tonnes de “bois rond de qualité inférieure”. En 2021, 15 % de la biomasse utilisée dans la centrale électrique britannique de Drax provenait du Canada.

“Drax ne récolte pas les forêts et les forêts ne sont pas récoltées pour la biomasse”, a déclaré un porte-parole de la société à CTVNews.ca. “Elles sont récoltées pour le bois de grande valeur utilisé pour la construction. Nous prenons les résidus laissés derrière.”

L’enquête de la BBC comprenait un documentaire de 30 minutes. Avant sa diffusion lundi, Drax a publié une déclaration en ligne critiquant la couverture de la BBC pour se concentrer “principalement sur les opinions d’une minorité vocale qui s’oppose à la biomasse”.

“Les personnes vivant dans et autour de ces forêts sont les mieux placées pour déterminer comment elles doivent être prises en charge, pas la BBC”, indique le communiqué. “Nos avocats ont écrit à la BBC pour leur rappeler leurs obligations légales et réglementaires et nous envisageons d’autres actions.”

Les actions de Drax ont chuté lors de la négociation mardi, selon Bloomberg.



‘Un grand inventaire de grumes entières dans leur cour’

Morris, le représentant provincial de Prince George-Mackenzie, a vu de ses propres yeux les usines de bouletage de Drax.

“Je connais l’usine Drax juste au sud de Prince George”, a déclaré Morris à CTVNews.ca lundi. “En fait, je suis passé devant ici il y a quelques jours à peine. Ils ont un grand inventaire de grumes entières dans leur cour.”

Michelle Connolly, directrice du groupe environnemental Conservation North, a visité un site d’exploitation forestière présumé de Drax avec la BBC. S’adressant à CTVNews.ca, elle l’a décrit comme une “zone de mort” qui comprenait autrefois des “forêts primaires” qui “n’ont jamais été industrialisées”.

“Notre plus grande préoccupation est que notre gouvernement permette cela”, a déclaré Connolly à CTVNews.ca depuis Prince George. « À une époque de changement climatique, la meilleure chose que nous puissions faire pour le climat n’est pas de convertir ces forêts en énergie ; nous devons en fait protéger les forêts naturelles.

CTVNews.ca a contacté le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique, qui supervise et réglemente l’industrie forestière de la province. Un porte-parole a déclaré qu’ils faisaient un suivi auprès de Drax pour s’assurer que des bûches de qualité ne sont pas utilisées pour fabriquer des granulés de bois, dont la plupart sont ensuite exportés.

“Cela n’aurait aucun sens économique pour une entreprise de granulés d’utiliser des bûches de qualité pour produire des granulés”, a ajouté le porte-parole du ministère. « Plus de 90 % des intrants de l’industrie proviennent de la sciure et des copeaux, des copeaux et des résidus de récolte. Il est préférable de transformer les déchets en bioénergie qui remplace les combustibles fossiles à l’échelle mondiale au lieu de les brûler en tas de résidus ouverts ou de les laisser sur le sol, ce qui augmenter le risque d’incendies de forêt.”

Les incendies de forêt ont ravagé la Colombie-Britannique ces dernières années, brûlant en moyenne près de 350 000 hectares de la province entre 2010 et 2020. Les chercheurs affirment que les changements climatiques aggravent la perte des forêts anciennes de la Colombie-Britannique, qui sont déjà menacées par l’exploitation forestière.



« Une énergie renouvelable fiable »

Drax décrit la biomasse comme les granulés de bois comme “une énergie renouvelable fiable… qui déplace les combustibles fossiles comme le charbon des systèmes énergétiques, soutenant les objectifs climatiques”.

Gary Bull, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, est d’accord, affirmant que même si elle n’est peut-être pas particulièrement familière au Canada, la biomasse est utilisée dans toute l’Europe centrale et la Scandinavie pour alimenter et chauffer de grandes villes comme Copenhague et Stockholm.

“On considère qu’il s’agit certainement d’une énergie renouvelable”, a déclaré Bull, qui fait partie du département des ressources forestières de l’université, à CTVNews.ca. “C’est également considéré comme une chose très sensée à faire lorsque vous ne pouvez rien faire d’autre avec la fibre, en termes de produit.”

Bull a récemment participé à une étude de la Wood Pellet Association of Canada, qui a suivi des chargements de camions de matériaux utilisés pour la fabrication de granulés. Il dit que 85% étaient des résidus de scierie comme des copeaux de sciure et de l’écorce, tandis que 15% étaient des «résidus forestiers» comme du bois «de qualité inférieure».

“S’il y a des vieilles pousses qui entrent dans (des granulés) ou de vieux arbres qui ne devraient pas y entrer, ce serait moins de 1 %”, a suggéré Bull. “De temps en temps, il reste une bûche dans le tas de rémanents qui aurait pu, dans les bonnes circonstances économiques, aller à la scierie.”

Mais pour Morris et des militants comme Connolly, les produits forestiers de faible valeur n’existent pas.

“Ce qu’ils ne tiennent pas compte, c’est qu’il y a plus de valeur dans une forêt, en particulier votre forêt primaire, que la fibre elle-même”, a déclaré Morris.

“Renouvelable signifie vraisemblablement quelque chose qui reviendra”, a déclaré Connolly. “Les arbres sont peut-être renouvelables, mais les forêts ne le sont pas.”