Les États-Unis ont un agenda caché dans leur poussée soudaine de divulgation sur les OVNIS alors que le délai de 180 jours pour un rapport gouvernemental sur le sujet se profile, a déclaré un enquêteur de premier plan mondial.

Nick Pope, un ancien enquêteur sur les ovnis pour le ministère britannique de la Défense, a déclaré au Sun Online que le monde ne saura peut-être jamais pourquoi le Pentagone a fait demi-tour après des décennies de déni sur des phénomènes non identifiés.

Les services de renseignement américains ont officiellement fermé le livre sur la question controversée en 1969 à la fin du projet Blue Book – qui déclarait qu’il n’y avait rien à voir concernant les OVNIS.

Cependant, au cours des trois dernières années, il y a eu un revirement brutal alors que le Pentagone a pris les mesures sans précédent de publier trois superbes vidéos d’ovnis filmées par la marine américaine.

Et il a également confirmé l’existence de son unité secrète d’enquête sur les OVNIS, avant que le Sénat ne commande un rapport sur la question aux services de renseignement américains qui doit être publié le mois prochain.

Le directeur du bureau du renseignement national, le plus haut organe de renseignement des États-Unis, a eu 180 jours pour compiler le dossier – le délai expirant en juin.

Les responsables de la défense britannique continuent de nier tout sur l’existence d’enquêtes sur le problème des OVNIS ou sur le fait qu’ils sont assis sur des fichiers inédits.

Alors pourquoi les Américains ouvrent-ils soudainement ce sujet hautement controversé et historiquement stigmatisant?

Quelque chose se joue en ce moment, des forces puissantes sont à l’œuvre dans les coulisses, tirant les ficelles là-dessus.

Nick Pope

M. Pope, qui a travaillé pour enquêter sur les OVNIS pour le ministère de la Défense dans les années 90 et a travaillé à Whitehall jusqu’en 2004, a déclaré au Sun Online qu’il croyait que des forces cachées travaillaient à huis clos.

Il a déclaré: «C’est la question à 64 000 $ – pendant des années, le gouvernement américain était comme le Royaume-Uni est maintenant sur cette question, très défensif avec une politique généralement de déni, de démystification et de commentaires le moins possible.

«Et maintenant, au cours des trois dernières années et demie, cette politique a été inversée à 180 degrés.

«Chaque fois que l’histoire s’éteint, c’est presque comme si le gouvernement américain lui-même jette de l’essence sur le feu et attise l’histoire.»

La date limite approchant à grands pas, M. Pope espère que le rapport du groupe de travail révélera de nouvelles informations et potentiellement d’autres séquences et images des PAN.

Cela survient alors qu’une autre série de séquences a été révélée qui montre un OVNI bourdonnant le navire de la marine américaine USS Omaha en juillet 2019 alors que le personnel le suivait avec une caméra de ciblage.

M. Pope a expliqué que si vous étiez allé au Pentagone en tant que journaliste avec des questions sur les ovnis entre 1969 et 2017, on vous aurait dit qu’il n’y avait aucun intérêt officiel et aucune enquête.

Pourtant, quelque chose de mystérieux a changé dans les coulisses qui a vu cet étonnant demi-tour – et maintenant la question est de savoir quoi?

«Sans l’ombre d’un doute, il y a ici une sorte d’agenda stratégique caché que le Congrès, les médias et le public ne comprennent pas encore – et ne comprendront peut-être jamais», a déclaré l’enquêteur à The Sun Online.

« Quelque chose se passe en ce moment, des forces puissantes sont à l’œuvre dans les coulisses, tirant les ficelles là-dessus. »

Il a ajouté: «Vous pouvez comprendre ce qui se passe – des vidéos de l’US Navy, des conseils aux pilotes, des briefings classifiés au Congrès, mais pourquoi? Personne ne sait.

«Il y a beaucoup de spéculation, certaines personnes pensent que c’est une faction, avec une faction« croyante »qui vient au premier plan, ou cela pourrait être conduit par des événements.

«Il pourrait y avoir quelque chose dans le phénomène qui sera indéniable très prochainement et c’est le gouvernement américain qui essaie de prendre une longueur d’avance et de conduire le récit.

Le soleil en ligne a précédemment parlé à Luis Elizondo, qui a dirigé le programme secret d’identification avancée des menaces aérospatiales (AATIP) pour le Pentagone.

Il a dit: « [The US] essayé de l’ignorer avant et cela leur a explosé au visage alors que les informations commençaient à devenir disponibles et fuyaient.

«Le DoD avait un œuf sur le visage. Ils ont réalisé que mentir sur un sujet n’était pas la meilleure solution, mieux vaut probablement le posséder. »

Malgré le début de la divulgation, M. Elizondo a expliqué que certains hésitaient encore à signaler leurs observations en raison de la stigmatisation historique.

«Des choses me viennent à l’esprit – et je déteste le dire – à propos des chapeaux en aluminium et d’Elvis sur le vaisseau mère», a-t-il déclaré au Sun Online.

«Mais si vous supprimez cette stigmatisation et que vous vous en tenez aux faits, c’est un problème mondial très convaincant.»

M. Elizondo a déclaré qu’il était au courant que des gens étaient jugés «fous» ou «déséquilibrés» pour avoir fait des reportages sur les PAN – avec des responsables gouvernementaux ayant leurs autorisations de sécurité révoquées ou des pilotes immobilisés.

Le sénateur Marco Rubio, qui a fait pression pour l’établissement du groupe de travail UAP, a déclaré cette semaine qu’il voulait s’assurer que les OVNIS ne sont pas une menace pour les États-Unis et a exhorté le public à ne pas «rire d’eux».

Il a déclaré: «Je veux que nous prenions cela au sérieux et que nous ayons un processus pour le prendre au sérieux.

«Je veux que nous ayons un processus pour analyser les données à chaque fois qu’elles arrivent. Qu’il y ait un endroit où elles sont cataloguées et constamment analysées jusqu’à ce que nous obtenions des réponses.»

Les images et les séquences de l’USS Omaha ont été publiées par le cinéaste d’investigation Jeremy Corbell sur Fil mystère et l’incident a eu lieu le 15 juillet 2019.





La marine aurait alors envoyé un sous-marin pour enquêter sur l’observation – mais ils n’ont rien trouvé.

Les théories concurrentes sur les vidéos étranges continuent de faire rage – certaines sont ancrées sur Terre affirmant que les vidéos capturent des avions ou des drones militaires jamais vus auparavant, tandis que d’autres affirment qu’il montre des engins d’un autre monde possiblement pilotés par des extraterrestres.

D’autres cependant sont plus sceptiques et parfois même dédaigneux, affirmant que les vidéos bizarres peuvent simplement être des tours de caméra, des phénomènes naturels ou même des canulars.

