Des footballeuses irlandaises condamnées à une amende de 20 000 € pour avoir chanté une chanson faisant référence à l’IRA lors de la célébration de la Coupe du monde | Nouvelles du monde

Les célébrations bruyantes faisant référence à l’IRA de l’équipe féminine après les qualifications pour la Coupe du monde ont coûté 20 000 € à l’association irlandaise de football.

L’équipe a été filmée chanter la chanson après avoir battu l’Écosse 1-0 à Hampden Park en octobre.

La vidéo, qui a circulé sur les réseaux sociaux, montrait un groupe de joueurs sautant et chantant “Ooh, ah, up the Ra” – un chant associé au soutien à l’Armée républicaine irlandaise (IRA).

L’UEFA a infligé une amende de 20 000 € à la Football Association of Ireland (FAI) après qu’une enquête a révélé que le comportement équivalait à une “violation des règles fondamentales de conduite décente”.

Dans un communiqué, l’UEFA a déclaré que la décision avait été prise après une enquête menée par un inspecteur de l’éthique et de la discipline de l’UEFA.

Au moment de la révélation de la vidéo, la FAI s’est excusée “pour toute infraction causée” pour l’incident du vestiaire.

L’entraîneur Vera Pauw a déclaré : “Nous nous excusons du fond du cœur auprès de tous ceux qui ont été offensés par le contenu des célébrations d’après-match alors que nous venions de nous qualifier pour la Coupe du monde.

“Nous allons revoir cela avec les joueurs et leur rappeler leurs responsabilités à cet égard.

“J’ai parlé avec des joueurs ce matin et nous sommes désolés collectivement pour toute blessure causée, il n’y a aucune excuse pour cela.”

Irlande qualifiés pour leur première Coupe du monde après qu’Amber Barrett soit sortie du banc pour marquer le seul but du match à la 72e minute.