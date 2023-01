Des footballeurs iraniens arrêtés lors d’une fête mixte, selon un rapport

Les autorités iraniennes ont arrêté des joueurs de football qui participaient à une fête mixte à l’est de Téhéran, ont rapporté dimanche des médias locaux, sans les identifier ni donner leur nombre exact.

“Plusieurs joueurs actuels et anciens de l’un des principaux clubs de football de Téhéran ont été arrêtés hier soir (samedi) lors d’une fête mixte dans la ville de Damavand”, a déclaré l’agence de presse Tasnim.

“Certains de ces joueurs étaient dans un état anormal dû à la consommation d’alcool”, a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI | La légende brésilienne Kaka accueille Lionel Messi dans le “Triple Crown Club” d’élite

La loi iranienne n’autorise les non-musulmans à consommer de l’alcool qu’à des fins religieuses. Il est interdit de danser avec le sexe opposé.

La république islamique est secouée par des troubles depuis la mort le 16 septembre en détention de Mahsa Amini, 22 ans, à la suite de son arrestation pour violation présumée du code vestimentaire strict des femmes.

Les responsables iraniens affirment que des centaines de personnes ont été tuées dans les troubles, y compris des membres des forces de sécurité, et des milliers ont été arrêtées.

Un certain nombre de footballeurs actuels et anciens ainsi que d’autres athlètes et personnalités ont été arrêtés ou interrogés par les autorités après avoir exprimé leur soutien aux manifestations.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)