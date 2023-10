Des fonds fédéraux sont envisagés pour assainir la propriété à Mingo Junction | Actualités, Sports, Emplois

STEUBENVILLE — Les dirigeants locaux étudient la possibilité d’utiliser des fonds fédéraux pour assainir l’ancienne propriété de pressing située sur South Commercial Avenue à Mingo Junction.

Le directeur exécutif de la Brooke-Hancock-Jefferson Metropolitan Planning Commission, Michael Paprocki, a présenté l’idée aux commissaires jeudi et a prévu de rencontrer la Jefferson County Land Bank, qui en est désormais propriétaire, pour évaluer également leur intérêt.

Paprocki a déclaré aux commissaires que l’Agence américaine de protection de l’environnement avait renoncé cette année à l’exigence de contrepartie locale et augmenté le plafond des subventions pour son programme de nettoyage des friches industrielles à 4 millions de dollars. Il a déclaré qu’ils aimeraient demander une subvention de 500 000 $ pour nettoyer les propriétés, qui présentent d’importantes préoccupations environnementales.

« Nous pensons que c’est la meilleure opportunité de le faire, surtout avec l’annulation du match local à ce sujet », il a dit.

Il a déclaré que l’EPA de l’Ohio avait effectué une surveillance de l’air dans les sous-sols des bâtiments, « et dans l’un d’eux, ils ont trouvé des niveaux élevés de préoccupations environnementales. » Il a déclaré que l’agence fédérale avait acheté du matériel pour purifier l’air du sous-sol.

« Nous avons déjà porté cette affaire à l’attention de l’EPA des États-Unis. » il a dit. « Le propriétaire foncier doit être candidat au projet… il est donc logique que la banque foncière se lance dans ce projet. »

Il a dit que BHJ est « être encouragé » pour demander une subvention de coalition, mais il lui faut un partenaire de coalition dans le comté de Jefferson et un autre dans le comté de Brooke ou de Hancock.

Le commissaire Dave Maple a déclaré qu’il s’agissait d’un problème qui devait être résolu.

« Une fois que nous en sommes conscients, une fois que nous l’avons identifié, il est entre les mains du gouvernement » il a dit. « Nous ne pouvons pas simplement nous en éloigner, nous devons essayer de le réparer. »

Maple a déclaré que ce qui l’excitait, c’est que l’argent serait utilisé pour nettoyer la propriété et pas seulement pour payer une autre étude.

« Cela rendrait le bâtiment réellement prêt à être réhabilité » il a dit. « C’est donc une autre fois où nous pouvons payer quelqu’un pour creuser activement la saleté, la nettoyer, et pas seulement l’étudier davantage. »

«On en parle depuis longtemps» » a déclaré le commissaire Tony Morelli. « Les produits chimiques utilisés autrefois dans le secteur du nettoyage à sec sont parmi les plus dangereux pour notre santé. Ce qui vient avec cela, c’est qu’ils font partie des sites les plus coûteux pour effectuer un nettoyage approprié.

Le shérif Fred Abdalla a rassuré les commissaires sur le fait qu’il étudiait déjà des sources de revenus alternatives maintenant que le comté d’Harrison a inauguré la construction de sa nouvelle prison de 60 lits et d’une valeur de 20 millions de dollars. Avec autant d’espace, le comté de Harrison n’aura pas besoin d’héberger des détenus dans d’autres comtés, comme Jefferson. Abdalla a déclaré que la nouvelle installation du comté de Harrison finirait par réduire son budget de 250 000 $.

« Il faut trouver ces revenus ailleurs » » a déclaré le commissaire Eric Timmons. « Nous devons regarder de manière créative, à l’échelle régionale, tout comme l’a fait le département de la jeunesse. (Mais) il semble que beaucoup de gens recherchent de l’espace, c’est toujours un problème.

Maple a déclaré qu’ils devront « attendre et voir quel impact cela aura sur notre budget l’année prochaine ».

« Nous comprenons pourquoi ils ont dû prendre cette décision, mais cela aura certainement un impact sur nous. » il a dit. « Mais je sais que le shérif essaie de combler ces places avec d’autres communautés qui ont besoin de places pour (les prisonniers.) »

Morelli a accepté, a dit qu’ils devront le faire « Essayez de trouver des moyens de remplacer ces revenus. »

« Je suis convaincu que notre shérif et nos services pour mineurs travaillent actuellement sur les moyens d’y parvenir », il a dit. « Il y a de grands leaders dans les deux départements. »

Alors que l’autorité portuaire du comté de Jefferson poursuit ses projets de construction d’un bâtiment spécifique dans le parc industriel du comté de Jefferson, Maple a déclaré qu’une entreprise avait déjà exprimé son intérêt pour l’emplacement.

« Il y a certainement des gens qui recherchent de grands bâtiments, mais il faut qu’ils soient prêts à emménager. » il a dit. « Ils ne veulent pas avoir à attendre que la construction soit construite, ils veulent qu’elle soit prête à emménager. Il y a donc un certain risque, mais (l’argent) est disponible et la propriété est prête à partir – la route est là, les services publics sont là – il est donc temps d’aller de l’avant et de construire un bâtiment.

Morelli a déclaré qu’ils avaient besoin de sites pour attirer de nouvelles entreprises dans le comté de Jefferson, « Donc, un bâtiment de spécifications est un bon pas dans cette direction. »

« Nous devons continuer à essayer de sécuriser d’autres propriétés afin que lorsque quelqu’un a un intérêt, nous ayons un inventaire », dit Morelli.

Morelli a souligné que même s’ils effectuent actuellement deux paiements de location pour le tribunal du comté de Wintersville, cela ne durera pas longtemps : une fois que l’État aura approuvé les plans pour la loge du juge et la salle des jurés, les équipes pourront terminer la construction. de la nouvelle salle d’audience au 512, rue Main, Wintersville.

Il a déclaré que le propriétaire Albert Carapellotti avait soumis la seule réponse à leur demande de devis. L’accord qu’ils ont conclu est que Carapellotti serait responsable de la construction et que le comté paierait 5 000 $ par mois de loyer pendant les 10 prochaines années.

« Ce prix comprend la constitution de plus d’un quart de million de dollars que nous n’avons pas eu à emprunter », il a dit.

Jeudi également :

• Les commissaires ont exprimé leur soutien à la Coalition des femmes en action contre le cancer, proclamant octobre Mois de la sensibilisation au cancer du sein et le 20 octobre Journée de la mammographie dans l’Ohio.

« Il est difficile de trouver quelqu’un qui n’a pas eu d’expérience de vie avec le cancer ou le cancer du sein, et le travail que ce groupe a fait avant tout pour en être conscient et connaître les ressources disponibles », dit Érable. « C’est un sujet important. »

Les membres du WIAACC ont souligné qu’il y avait aujourd’hui 3,8 millions de survivantes du cancer du sein aux États-Unis et ont déclaré qu’ils « encouragé » que les décès par cancer du sein ont diminué de 11 pour cent entre 2010 et 2019.

Morelli a souligné que sa mère lutte contre la maladie depuis 30 ans, « et le diagnostic d’il y a 30 ans était qu’elle ne serait pas là il y a 30 ans. »

• Debby Canter, directrice régionale du Sud-Est de la Dolly Parton Imagination Library de l’Ohio, était présente pour familiariser les commissaires avec le programme, qui met des livres entre les mains des enfants chaque mois, de la naissance à l’âge de 5 ans.

Le commissaire Eric Timmons a souligné que sa propre fille était inscrite et qu’elle attend avec impatience les accouchements chaque mois, tout comme lui. Au cours de la réunion, il a également inscrit son fils âgé de quelques mois au programme.

Elle a déclaré aux commissaires que le programme améliore la préparation préscolaire.

« Si un enfant est inscrit à la naissance, il recevra 60 livres avant l’âge de 5 ans, et il recevra des livres adaptés à son âge », dit-elle.

Elle a déclaré que la participation de l’Ohio était en moyenne d’environ 58 pour cent, mais que le comté de Jefferson se situait dans la soixantaine supérieure, « bien supérieur à la moyenne. »

• Après une brève séance de direction, les commissaires ont convenu d’envoyer les documents relatifs au pipeline entrant dans l’aéroport du comté à Emens & Wolper, basé à Columbus, en plus du bureau du procureur.

• Le palais de justice sera fermé lundi à l’occasion du Columbus Day.







