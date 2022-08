Des fonds fédéraux importants pour Splatsin pour développer un sentier ferroviaire

Splatsin a reçu une subvention de 12,5 millions de dollars pour le transport actif d’Infrastructure Canada afin d’aménager 42,6 kilomètres du sentier ferroviaire Shuswap North Okanagan.

Cette initiative a été défendue par les dirigeants de Splatsin, en partenariat avec le district régional de North Okanagan (RDNO) et le district régional de Columbia Shuswap (CSRD).

Conformément aux conditions énoncées dans les modalités du programme, le Canada assumera jusqu’à 100 % du total des coûts admissibles jusqu’à une contribution fédérale maximale de 12 539 445 $. Le financement provenant de toutes les sources gouvernementales ne peut excéder 100 % du total des coûts admissibles du projet.

Ce financement couvrira l’aménagement de sentiers sur le territoire de Splatsin te Secwépemc, du kilomètre 0 au pont Bruhn à Sicamous au kilomètre 42,6 près du chemin Stepney dans le canton de Spallumcheen.

“Ce sont des nouvelles très excitantes”, a déclaré le chef Splatsin Kukpi7 Doug Thomas. « Le financement important fourni par la Subvention fédérale canadienne pour le transport actif permettra de terminer la construction du Rail Trail le plus tôt possible. Le Rail Trail lui-même sera une aubaine pour notre communauté, procurant des avantages économiques à la région, tout en favorisant des modes de vie sains, des sorties en famille, ainsi que l’appréciation de la nature et la connaissance du territoire. Cela connectera également les gens aux valeurs et à la culture Secwépemc.

Le sentier ferroviaire Shuswap North Okanagan est un sentier récréatif non motorisé qui créera un couloir de transport actif pour la marche et le vélo entre Sicamous et le canton de Spallumcheen. Le projet créera de nouveaux avantages touristiques et de transport pour la région, y compris le lien éventuel avec le sentier ferroviaire Okanagan récemment ouvert et à 200 kilomètres au sud d’Osoyoos.

Les plans du projet comprennent la réalisation d’évaluations des impacts archéologiques, le défrichement des sentiers, la préparation et la construction du site avec une surface à base de gravier, des aires de stationnement, des clôtures, la protection du rivage, ainsi que des améliorations à la signalisation et au drainage.

La longueur totale du sentier ferroviaire Shuswap North Okanagan est de 50 kilomètres, cependant, la dernière section de 7,4 kilomètres près d’Armstrong n’a pas été incluse dans cette demande de subvention. Il sera considéré pour d’autres demandes de subvention à l’avenir.

District régional de Columbia ShuswapPremières NationsDistrict régional de North OkanaganChemin de ferSentiers