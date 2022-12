Des fonctionnaires noirs travaillant sur un programme de santé mentale accusent les membres du Secrétariat du Conseil du Trésor de racisme

C’était censé être un programme pour aider les fonctionnaires fédéraux noirs souffrant du traumatisme et du stress du racisme – mais il a lui-même été frappé par des allégations de racisme avant même qu’il ne commence.

Les fonctionnaires fédéraux noirs qui élaborent un plan d’action en matière de santé mentale pour leurs collègues disent qu’ils sont confrontés au racisme anti-noir de la part de hauts fonctionnaires du gouvernement qui sont censés travailler avec eux sur le plan, selon un courriel obtenu par CBC News.

“Nous nous sommes présentés pour aider le gouvernement du Canada à lutter contre la haine anti-Noirs au sein de la fonction publique, mais nous sommes continuellement confrontés à son poids écrasant”, indique le courriel adressé à la directrice des ressources humaines du gouvernement, Christine Donoghue au Trésor. Secrétariat du Conseil.

Le Federal Black Employee Caucus a écrit le courriel. Le groupe a été formé en 2017 pour lutter contre le racisme et le manque d’opportunités d’avancement professionnel signalé par les employés noirs travaillant pour le gouvernement canadien.

Un manifestant brandit une pancarte Black Lives Matter derrière le premier ministre Justin Trudeau alors que les gens participent à une manifestation contre le racisme sur la colline du Parlement le 5 juin 2020. (LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick)

Le plan d’action en matière de santé mentale vise à cibler le racisme dirigé spécifiquement contre les fonctionnaires noirs. Le racisme anti-noir exploite les préjugés, les stéréotypes et les mythes propres à l’expérience noire de l’esclavage et de la colonisation.

Une équipe de près de deux douzaines d’employés, pour la plupart noirs, travaille au Secrétariat du Conseil du Trésor pour élaborer le plan. Le projet est soutenu par un engagement budgétaire fédéral de 3,7 millions de dollars sur quatre ans.

Le courriel allègue que les hauts fonctionnaires du Secrétariat du Conseil du Trésor ont créé une culture de travail toxique. Lorsque les membres du Federal Employee Black Caucus ont repoussé, indique l’e-mail, ils ont été confrontés à des micro-agressions et à des “assassinats de personnages”.

Une source – qui n’était pas autorisée à parler publiquement et qui a assisté aux réunions au Secrétariat du Conseil du Trésor – a déclaré à CBC News que des employés noirs avaient quitté certaines de ces réunions en larmes.

Le courriel affirme que les hauts fonctionnaires du Conseil du Trésor ont dit aux employés noirs travaillant sur le projet qu’ils «demandaient trop» et ont demandé «que voulez-vous?» Les responsables ont également demandé pourquoi il était nécessaire d’avoir un programme spécifiquement pour les employés noirs ou dirigé par des managers noirs, indique l’e-mail.

Ketty Nivyabandi, secrétaire générale d’Amnistie internationale Canada. (LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick)

Amnistie internationale Canada a déclaré que l’expérience décrite dans le courriel va à l’encontre de l’engagement du gouvernement libéral à lutter contre le racisme dans la fonction publique.

Ketty Nivyabandi, secrétaire générale d’Amnistie internationale Canada, a déclaré que le gouvernement libéral et la fonction publique semblent parler deux langues différentes.

“C’est contraire aux engagements que ce gouvernement a pris. Il travaille dans le sens complètement opposé de [the government’s] engagements publics », a déclaré Nivyabandi à CBC, citant le premier ministre Justin Trudeau agenouillé lors d’une manifestation à la suite du meurtre de George Floyd.

Le Premier ministre Justin Trudeau porte un masque alors qu’il se met à genoux lors d’un rassemblement contre la mort en garde à vue à Minneapolis de George Floyd le 5 juin 2020. (Blair Gable/Reuters)

Donoghue a refusé la demande d’entrevue de CBC. Monica Granados, attachée de presse de la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle ne pouvait pas commenter car le plan de santé mentale est soumis au secret du Cabinet.

“Nous restons déterminés à faire avancer l’engagement de notre mandat de créer un fonds de santé mentale pour les fonctionnaires noirs”, a écrit Granados.

Les relations entre les fonctionnaires noirs et le gouvernement fédéral ont été tendues ces derniers temps. Un projet de recours collectif de 2,5 milliards de dollars alléguant des pratiques discriminatoires au sein de la fonction publique fait son chemin devant les tribunaux.

Les tribunaux décideront si le procès peut se poursuivre en 2023. Le gouvernement s’oppose au procès et a demandé au tribunal de le rejeter.

La santé mentale est au centre de ce procès, qui allègue que des employés noirs se sont vu refuser des promotions et des emplois en raison de leur race et ont été harcelés et rabaissés. La réclamation demande des dommages-intérêts pour préjudice mental, ainsi que des efforts pour diversifier la main-d’œuvre fédérale et éliminer les obstacles que les lois sur l’équité en matière d’emploi n’ont pas été en mesure de supprimer.

Le directeur exécutif du secrétariat des recours collectifs noirs à l’origine du procès, Nicholas Marcus Thompson, a déclaré qu’il n’était pas surpris par le contenu de l’e-mail du Federal Black Employee Caucus.

“Le contenu de la [email] démontrent un environnement de travail très toxique », a-t-il dit. « J’ai eu l’occasion de parler avec les travailleurs qui travaillaient sur ce programme. Et ils me disent comment cela a eu un impact sur leur santé mentale.”

Le Federal Black Employee Caucus a refusé la demande d’entrevue de CBC. Dans un communiqué, il a déclaré qu’il rencontrerait ses membres la semaine prochaine pour décider des prochaines étapes. Il a également appelé le gouvernement à adopter une approche en matière de santé mentale qui va au-delà de “juste peaufiner l’ancien programme d’aide aux employés”.

Le caucus des employés noirs a appelé le gouvernement fédéral à créer un bureau de l’équité et de l’inclusion des Noirs et à nommer à la fois un sous-ministre principal responsable des employés noirs et un commissaire à l’équité des Noirs, similaires aux postes créés pour lutter contre l’antisémitisme et l’islamophobie.

“Les problèmes de santé mentale auxquels sont confrontés les employés noirs sont un symptôme et sont enracinés dans un traumatisme racial”, indique le communiqué.

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.