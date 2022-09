Des fonctionnaires noirs déposent une plainte pour discrimination contre le gouvernement fédéral auprès des Nations Unies

Les fonctionnaires noirs intensifient leurs pressions sur le gouvernement fédéral en déposant une plainte auprès des Nations Unies alléguant qu’Ottawa a violé leurs droits civils.

La plainte du Black Class Action Secretariat est envoyée au rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée.

Cela fait suite à un recours collectif que le même groupe a intenté contre le gouvernement fédéral l’accusant de racisme systémique, de discrimination et d’exclusion des employés.

“Cette plainte détaille le racisme systémique et anti-Noir dans l’embauche et les promotions au sein de la fonction publique fédérale du Canada”, a déclaré Nicholas Marcus Thompson, directeur exécutif du Black Class Action Secretariat.

“Avec cette plainte, nous élevons les échecs passés du Canada et son incapacité à agir dans le présent à un organisme international.”

Thompson a déclaré lors d’une conférence de presse à Ottawa mercredi que le secrétariat espère que le rapporteur spécial de l’ONU enquêtera sur ses allégations et appellera le Canada à respecter ses obligations internationales envers les employés noirs en établissant un plan pour augmenter les opportunités pour les femmes noires au sein du gouvernement et en développant des objectifs spécifiques pour l’embauche. et la promotion des travailleurs noirs.

Amnesty International a pesé de tout son poids derrière la plainte, notant que 70% des 1 500 employés qui ont rejoint le recours collectif sont des femmes noires.

“Cela va à l’encontre des engagements féministes pris par le gouvernement canadien”, a déclaré Ketty Nivyabandi, secrétaire générale d’Amnistie internationale Canada.

En plus de soutenir la plainte, Nivyabandi a également appelé le gouvernement à créer une catégorie désignée en vertu de la loi sur l’équité en matière d’emploi pour les employés noirs. Le Canada a mis sur pied un groupe de travail pour examiner cette législation.

L’objectif déclaré de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est de « corriger les conditions de désavantage en matière d’emploi vécues par les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles ».

Nivyabandi a déclaré que le regroupement de toutes les minorités visibles rend «invisibles» les formes uniques de discrimination auxquelles les employés noirs sont confrontés.

Le chef du NPD Jagmeet Singh et le député néo-démocrate Matthew Green étaient à la conférence de presse de mercredi sur la Colline du Parlement pour offrir leur soutien.

« Au nom de tous les néo-démocrates, en tant que chef du parti, je tiens à exprimer toute ma solidarité », a déclaré Singh. “Leur appel à la justice, dans ce cas, leur appel à l’équité … est quelque chose que nous soutenons pleinement.”

Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, doit rencontrer Thompson cette semaine. Elle a dit que beaucoup trop de Canadiens noirs sont encore victimes de discrimination et de haine.

« Le gouvernement s’emploie activement à remédier aux méfaits et à créer une fonction publique diversifiée et inclusive, exempte de harcèlement et de discrimination. Nous avons adopté des lois, créé des programmes de soutien et de développement et publié des données désagrégées, mais nous savons qu’il reste encore beaucoup à faire », a déclaré Fortier. a déclaré dans un communiqué de presse.

Le procès déposé devant la Cour fédérale allègue que, remontant aux années 1970, environ 30 000 fonctionnaires noirs ont perdu “des opportunités et des avantages accordés à d’autres en fonction de leur race”.

La déclaration indique que le procès vise à obtenir des dommages-intérêts pour indemniser les fonctionnaires noirs pour leurs difficultés mentales et économiques. Les plaignants demandent également un plan pour enfin diversifier la main-d’œuvre fédérale et éliminer les obstacles que même les lois sur l’équité en matière d’emploi n’ont pas été en mesure de supprimer.

