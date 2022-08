Des fonctionnaires français utilisent l’IA pour cartographier et taxer

Les autorités ont perçu 10 millions de dollars supplémentaires de recettes fiscales dans un contexte de grave sécheresse à travers le pays

Les autorités fiscales en France utilisent un nouveau programme d’IA pour trouver des milliers de piscines privées non déclarées et auraient généré 10 millions de dollars de recettes fiscales supplémentaires grâce à la technologie.

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a déclaré lundi à l’AFP qu’au cours d’une phase bêta d’un an, l’IA a découvert 20 356 piscines auparavant non déclarées dans neuf départements français. Le programme sera désormais étendu à tout le pays et les responsables espèrent que le système sera en mesure d’identifier d’autres améliorations de propriété retenues.



En vertu de la législation fiscale française, toute modification d’un bien, telle que l’ajout d’une piscine, doit être déclarée. Les impôts fonciers en France sont basés sur la valeur locative, ce qui signifie que toute amélioration entraîne une augmentation des impôts. Les médias locaux ont estimé qu’une piscine typique de 30 mètres carrés signifierait 200 $ de plus en taxes par an.

Développé par Google et Capgemini, le système dit “Innovative Land” croise des images aériennes avec des bases de données cadastrales. Comme le système devrait être déployé dans tout le pays, les autorités fiscales espèrent qu’il apprendra à reconnaître également les annexes, les extensions, les dépendances, les grands abris de jardin et les vérandas non déclarés et rapportera aux municipalités françaises 40 millions de dollars supplémentaires en 2023.

Le logiciel a toujours une marge d’erreur de 30 %, confondant parfois des panneaux solaires, des tentes et d’autres formes rectangulaires avec des piscines, ce qui signifie que les autorités fiscales doivent revérifier les résultats du programme. On rapporte qu’il y a environ 3,2 millions de piscines privées dans le pays.

Pendant ce temps, les écologistes ont appelé à une interdiction complète des piscines privées au milieu de la canicule estivale qui avait provoqué une grave sécheresse dans de nombreuses régions de France. Les autorités ont introduit divers degrés d’avertissements de sécheresse dans les municipalités du pays, avec au moins 66 d’entre elles recevant le niveau de « crise » le plus élevé, limitant l’utilisation de l’eau pour la santé, la sécurité civile, l’eau potable et l’assainissement.

Le niveau “crise” signifie également qu’il est interdit d’arroser les jardins, les terrains de golf, les cultures privées, de remplir les piscines, de laver les voitures ou d’exploiter les parcs aquatiques. La mesure peut également s’étendre à la limitation de l’utilisation de l’eau pour les personnes, le bétail et les espèces aquatiques.