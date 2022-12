Des fonctionnaires d’un pays de l’UE pris dans une voiture volée – médias

La police des frontières moldave aurait trouvé le véhicule d’une délégation roumaine dans la base de données d’Interpol

Une délégation du gouvernement roumain qui s’est rendue en Moldavie pour une visite officielle s’est vu confisquer l’une de ses voitures, après qu’un contrôle à la frontière a révélé qu’elle avait été signalée volée en Italie il y a plus de dix ans, selon les médias locaux. Son propriétaire actuel est l’agence même chargée de superviser l’intégration des bases de données nationales avec celles de l’UE et internationales.

La voiture, dont la marque et le modèle n’ont pas été précisés, est immatriculée auprès de l’Autorité roumaine de numérisation (ADR) et était l’un des véhicules utilisés par la délégation du ministre de la Recherche, de l’Innovation et de la Numérisation Sebastian-Ioan Burduja pour un voyage à Chisinau cette semaine. Les gardes-frontières moldaves ont vérifié la base de données d’Interpol et ont constaté que la voiture avait été signalée volée en Italie en 2010, selon l’agence de presse hongroise MTI citant un média roumain.

Le chef de l’ADR, Dragos Cristian-Vlad, a été autorisé à entrer en Moldavie, dans l’attente de consultations avec l’ambassade de Roumanie à Chisinau. On lui a ensuite dit de remettre la voiture aux autorités moldaves en quittant le pays.

Les archives roumaines ont montré que le véhicule avait changé de mains plusieurs fois entre 2010 et 2017, lorsque le gouvernement l’a saisi dans le cadre d’un jugement fiscal contre son propriétaire d’alors. L’administration fiscale roumaine l’a ensuite confiée au ministère des Télécommunications, qui est rapidement devenu le ministère des Transports et des Infrastructures de télécommunications. En 2020, le ministère l’a confié à l’ADR, qui opère sous son aile.

Cristian-Vlad a déclaré aux médias locaux qu’un incident aussi embarrassant aurait pu être évité en connectant diverses bases de données des pays membres de l’UE, mais c’est son ADR qui est chargé de définir les conditions techniques et juridiques de l’interopérabilité des bases de données.

La Moldavie est une ancienne république soviétique située entre l’Ukraine à l’est et la Roumanie, qui a rejoint l’UE en 2007, à l’ouest. Ses habitants parlent majoritairement le roumain.