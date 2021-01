Des fonctionnaires du gouvernement écossais ont été accusés d’avoir réalisé un film de propagande contre le Brexit – PA

Des fonctionnaires du gouvernement écossais ont été accusés de colporter la «propagande du SNP» après avoir créé un film financé par les contribuables attaquant l’accord commercial sur le Brexit et exigeant un autre référendum sur la séparation.

Le film, qui a été promu sur les comptes officiels des médias sociaux du gouvernement écossais, a fait une série d’allégations anti-Brexit et a conclu que l’accord commercial Royaume-Uni-UE était un « mauvais accord pour l’Écosse ».

Son narrateur a déclaré que l’accord entraînerait «un plus grand risque pour la sécurité nationale» et a déclaré: «Nous pensons que l’Écosse a le droit de choisir un avenir meilleur en tant que pays indépendant.

Douglas Ross, le leader des conservateurs écossais, a déclaré que le film était une « propagande éhontée » financée par les deniers publics et a ignoré l’accueil positif que l’accord a reçu des chefs d’entreprise écossais.

Il a révélé qu’il s’était plaint à Simon Case, le secrétaire du Cabinet et chef de la fonction publique britannique. Il a également écrit à Leslie Evans, secrétaire permanent du gouvernement écossais.

En particulier, il a mis en exergue une section du code de la fonction publique selon laquelle les fonctionnaires ne doivent pas «agir d’une manière déterminée par des considérations politiques partisanes, ou utiliser les ressources officielles à des fins politiques partisanes».

Le film a également été attaqué comme « complètement scandaleux » par Christine Jardine, la députée libérale démocrate d’Édimbourg-Ouest et une ardente partisane de Remain.

Elle a tweeté: « Je voulais en fait rester dans l’UE, mais cela va trop loin! Le gouvernement DEVRAIT parler pour nous tous PAS seulement pour le SNP! »

C’est honteux – les fonctionnaires du gouvernement écossais bafouent les règles strictes d’impartialité @theSNP la propagande. J’ai écrit au secrétaire du cabinet britannique et @scotgov Le secrétaire permanent exigera une explication sur l’utilisation de l’argent des contribuables pour promouvoir la séparation pic.twitter.com/e6Kb03ClHw – Député Douglas Ross (@ Douglas4Moray) 31 décembre 2020

Les fonctionnaires ont le droit d’aider les ministres à mettre en œuvre l’agenda politique de ces derniers, mais ne doivent pas franchir la ligne de la campagne politique des partis.

Lorsque Boris Johnson a signé l’accord la veille de Noël, son compte officiel du Premier ministre britannique sur Twitter l’a salué comme «une excellente nouvelle pour les familles et les entreprises britanniques».

La dispute a éclaté lorsque le gouvernement écossais a publié une analyse de l’accord sur le Brexit qui affirmait qu’il érigerait des barrières commerciales et frapperait durement «les emplois et le niveau de vie».

Il a déclaré que le document de neuf pages « souligne pourquoi le gouvernement écossais estime que le meilleur avenir pour l’Écosse est en tant que pays indépendant au sein de l’UE ».

Cependant, il a omis de mentionner que cela signifierait que les mêmes barrières commerciales qu’il critiquait seraient alors érigées entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni, qui représente environ 60 pour cent du commerce écossais.

Sur Twitter, la vidéo, qui porte le logo officiel du gouvernement écossais, est accompagnée du message: «L’Écosse n’a pas voté pour quitter l’UE, mais nous travaillerons dur pour atténuer les pires effets du #Brexit. Voici ce que cela signifie pour l’Écosse.

C’est tout à fait scandaleux. Je voulais en fait rester dans l’UE mais cela va trop loin! Le gouvernement DEVRAIT parler pour nous tous, PAS seulement pour le SNP! Ce «nous sommes l’Écosse» est une merde qu’ils ont obtenu il y a moins de la moitié des voix! https://t.co/wGQqyIpP1a – Christine Jardine (@cajardineMP) 31 décembre 2020

M. Ross a déclaré: «Cette vidéo est un travail de propagande éhontée et il est incroyable qu’une fonction publique politiquement neutre pense qu’elle est appropriée de quelque manière que ce soit.

«Le fait que les contribuables financent une œuvre de distorsion nationaliste unilatérale n’est pas d’actualité. Le gouvernement est censé représenter tout le monde en Écosse. «

Soulignant le soutien des entreprises à l’accord, il a ajouté: « Cette vidéo tente de nous prendre tous pour des imbéciles, en particulier le million d’Ecossais et plus qui ont voté pour quitter l’UE. »

Dévoilant l’analyse, Mike Russell, secrétaire à la Constitution du SNP, a déclaré que la perte des libertés antérieures et de la nouvelle bureaucratie et les obstacles au commerce impliqués signifieraient que cela aurait un impact sur les services, la pêche, la participation aux programmes de l’UE, la sécurité, la liberté de mouvement et l’environnement. .

Il a déclaré: « Notre position est plus claire que jamais – l’Écosse a maintenant le droit de choisir son propre avenir, en tant que pays indépendant et de chercher à retrouver les avantages de l’adhésion à l’UE.

«Cette analyse démontre les avantages substantiels que nous gagnerions en devenant un État membre indépendant à part entière.» Le gouvernement écossais a été contacté pour commenter le film.