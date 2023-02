Des fonctionnaires du fisc indien fouillent les bureaux de la BBC des semaines après le document Modi

NEW DELHI (AP) – Des responsables du département indien de l’impôt sur le revenu ont commencé à mener des recherches mardi dans les bureaux de la BBC dans la capitale, New Delhi, ont déclaré trois des membres du personnel du diffuseur à l’Associated Press.

La recherche intervient des semaines après que le radiodiffuseur britannique a publié un documentaire controversé qui examinait le rôle du Premier ministre Narendra Modi lors des émeutes anti-musulmanes de 2002.

Des équipes du département des impôts ont interrogé les bureaux de la BBC à Delhi et à Mumbai, a rapporté l’agence de presse Press Trust of India, citant des responsables qui n’ont pas été identifiés.

L’Inde a interdit le mois dernier le documentaire en deux parties “India: The Modi Question” et les autorités se sont empressées d’arrêter les projections du programme et d’en restreindre les extraits sur les réseaux sociaux dans un geste que les critiques et les opposants politiques ont décrié comme une atteinte à la liberté de la presse.

Le ministère indien des Affaires étrangères a qualifié le documentaire de “morceau de propagande conçu pour promouvoir un récit particulièrement discrédité” qui manquait d’objectivité”.

La BBC, dans un communiqué, a déclaré que le documentaire avait fait l’objet de « recherches rigoureuses » et impliquait un large éventail de voix et d’opinions.

“Nous avons offert au gouvernement indien le droit de répondre aux questions soulevées dans la série – il a refusé de répondre”, indique le communiqué.

Krutika Pathi, L’Associated Press