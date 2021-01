L’actrice Deepika Padukone a été vue entamer la nouvelle année joyeusement dans le safari en plein air dans la jungle avant son anniversaire.

Actrice par excellence, la ravissante comédienne n’a cessé de faire ses preuves dans divers films. Outre son formidable calibre d’actrice, ce qui a également attiré notre attention, ce sont ses interactions adorables, amusantes et hors écran avec son mari, l’acteur Ranveer Singh.

Ainsi, alors qu’elle profitait de la « pause bien méritée » avec sa famille, nous avons décidé de puiser dans les plaisanteries humoristiques de la star sur les réseaux sociaux avec son mari toujours exubérant Ranveer, à l’occasion de son anniversaire.

En fait, le charmant couple n’a jamais cessé de divertir ses fans avec leurs réparties amoureuses, moelleuses et légères sur les réseaux sociaux.

Nous séduisant avec leurs principaux objectifs de couple, le magnifique couple a toujours été un couple brûlant.

Jetons un coup d’œil aux échanges amusants et joviaux de l’actrice sur les réseaux sociaux avec le mari de la star du Gully, Ranveer Singh:

Deepika pouvait être vue adorablement et exhibant avec humour son côté maladroit et joyeux dans cette vidéo partagée par Ranveer. Vêtue de blanc, on pouvait la voir s’amuser au dessert pendant que le mari la filme. Sous-titré « Je me suis trouvé une pom-pom girl », le message est hilarant et réconfortant.

En divertissant les fans en leur donnant un petit aperçu de leur vie, la diva peut souvent être vue en train de se laisser tomber les cheveux à travers des instances vidéo similaires.

Améliorant sa présence sur les réseaux sociaux, Deepika est cette photo simple, mais loufoque et joviale savourant ‘Khilji’ Nutella, indiquant le rôle de son mari dans Padmavat, était un autre aperçu de son personnage joyeux et réel.

Sur ce post partagé par Ranveer, Deepika étant le Leela parfait pour son Bélier, réclame avec amour un crédit photo d’une manière mignonne à laquelle la star de Dil dhadakne do répond « baby tere talent da javab nahi », donnant ainsi à nouveau une chance aux fans se réjouir de leurs plaisanteries.

Sur cette photo partagée par Ranveer, la femme Deepika peut être vue en train de poster un commentaire mignon d’une belle manière en s’adressant à lui Cutie No 1, Hottie No 1, Husband No 1; tandis que le mari rend la pareille en mettant des emojis d’amour.

Dans cette vidéo de type gif, on peut voir Deepika faire une tentative de frappe improvisée et amateur tandis que Ranveer saute haut de manière hilarante. La beauté immaculée a l’air amusante et rafraîchissante en tirant le coup de bande dessinée. Sous-titré « histoire de ma vie » avec un emoji riant, le duo a de nouveau continué à traiter les fans en révélant leur être amusant. Le trait sportif et amusant de Deepika gagne encore une fois nos cœurs.

Pendant le verrouillage lorsque la perfectionniste Deepika étiquetait méticuleusement son étagère de cuisine, la femme en elle a décidé d’étiqueter Ranveer comme mari pendant qu’elle était au travail. Démêlant son être joyeux et plaisant, la star de Padmavat avait partagé le message comme on peut le voir dans l’image ci-dessous:

Nous ne pouvions pas nous arrêter de jaillir au sens de l’humour étonnant de l’actrice.

Partageant leurs avatars de dessins animés – Ranveer a écrit « Dil ka raasta pet se hoke jata hai », laissant leurs fans divisés. Le duo avait l’air adorbé dans les avatars de Mickey et Minnie habillés comme des chefs, tenant une spatule.

Cette photo trop chaude pour gérer leur séance d’entraînement pendant le verrouillage a nos coeurs. Le ravissant duo semble s’amuser beaucoup tout en passant du temps de qualité, perdu dans certaines blagues craquées pour le moment. Sous-titré « Doublez la ruée vers l’endorphine quand elle est là » avec des emoji de cœur, ce message était adorablement chaud.

Une fois de plus, la femme adorée écrit en plaisantant qui a pris la photo immédiatement après que Ranveer ait publié cette image. Deepika a bien fait les cheveux de Ranveer sur cette image.

Un autre article de bonne humeur, plein d’entrain et joyeux de Ranveer, présentant Deepika comme sa pom-pom girl chantant «aya police»; avant la sortie de Simba, nous montre l’exubérante Deepika. Son sourire vif et venteux tout en interagissant avec son mari a définitivement conquis nos cœurs.

Récemment, bien que l’actrice ait supprimé tous ses messages Instagram et semble avoir inauguré 2021 à nouveau avec seulement deux messages de son safari aux tigres de Ranthambhore, cela valait vraiment la peine de faire un voyage dans le passé et de chérir la gentillesse que le duo dégage. Sur le plan du travail, elle tourne pour le Shakun Batra sans titre Wfilm avec Siddhant Chaturvedi et Ananya Panday.