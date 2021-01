Il est maintenant bien connu que Vidya enfile des saris comme personne d’autre. Avec autant d’élan et de panache, elle drape les saris que les saris trouvent un autre niveau d’élégance à travers elle. Il y a un nouveau respect pour les saris parmi les jeunes en raison de cette actrice talentueuse.

Son Instagram est rempli d’une myriade de superbes collections de saris qu’elle affiche avec une grâce et une grandeur sans effort. Le sens du style de Vidya est si rafraîchissant et vibrant que même dans un maquillage minimaliste, sans beaucoup d’accessoires, elle ressemble à un million de dollars.

Un bindi rouge vif assis sur son front, une petite pochette ou un sac à main ou un potli à la main, les cheveux attachés sans effort, vêtu d’un sari avec d’incroyables chemisiers à col bateau ou dos nu, ou à col rond – complète son look suave saree, toujours .

Alors que la magnifique actrice fête ses 41 ans le 1er janvier de cette nouvelle année, jetons un coup d’œil à certains des styles de saris époustouflants qu’elle a enfilés et nous ont fait baver.

1. Look veste et sari

Vidya avait l’air magnifique quand elle est venue pour une interview dans ce sari à imprimé floral blanc rosé qui était étonnamment superposé avec une veste, accessoirisé avec des anneaux de manchette dorés, de simples pendentifs. Les cheveux soigneusement tirés en arrière et transformés en queue de cheval complétaient son look propre mais magnifique. En ajoutant beaucoup de punch et de paillettes, Vidya nous a certainement fait nous pâmer dans cette tenue ethnique.

2. Saree de style Pallu

Ayant trouvé son saree mojo, Vidya n’a jamais cessé d’expérimenter ce vêtement classique. Comme elle a magnifiquement drapé ce pallu (donné dans l’image ci-dessus). Dans un chignon en désordre, un maquillage simple, dans un sari conçu par Ritu Kumar, Vidya avait l’air fraîche et vibrante dans des jhumkas en argent et une bague de déclaration. Son chemisier trois-quarts vert lui donnait un air frais.

3. Haut à manches longues et sari

De tous les styles de sari, le look de ce Vidya doit être le plus innovant. Pour son émission de radio Dhun badal k dekho, elle avait opté pour cet ensemble et avait l’air incroyable. Elle l’a accessoirisé avec des boucles d’oreilles épaisses, a enfilé des cheveux tressés et a maintenu le pallu plissé. La combinaison noir et blanc avec une ombre à paupières argentée, des lèvres nues a fait ressortir facilement l’ambiance audacieuse et belle.

4. Saree avec ceinture

Porté avec aplomb, ce sari merveilleux et ceinturé a fait sortir Vidya de ce monde, super étonnant. Elle ressemblait chaque centimètre à une diva alors qu’elle éblouissait dans ce magnifique ensemble rouge. Elle l’a coiffé avec ce superbe collier en argent qui a l’air fougueux et féroce.

5. Équation mathématique saree:

Incarnation de la beauté et du glamour, les looks de Vidya ne manquent jamais de faire tourner les têtes, même dans ses saris les plus simples. Comme l’exemple où elle a choisi ce sari impressionnant avec des équations mathématiques imprimées partout, pour ses promotions Shakuntala Devi. Appelé comme son « favori », ce sari était un sari en soie tissé à la main nommé Sambalpuri bandha. Cheveux mi-longs attachés en un chignon soigné, accessoirisés avec une paire de boucles d’oreilles très subtile, maquillage minimal, clignotant son sourire; Vidya était une vision dans un sari bordé de noir et de rouge, l’air sage et radieux.