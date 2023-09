Des flyers professionnels attendus au DeKalb Kite Festival ce dimanche – Shaw Local

DeKALB – Des cerfs-volants voleront dans le ciel de DeKalb ce week-end pour le 18e festival annuel des cerfs-volants de la ville – une célébration de l’aérodynamique, du vent et de l’ingéniosité humaine.

Organisé de 11h00 à 15h30 dans le parc Kiwanis, au coin de South Fourth Street et Fairview Drive à DeKalb, le Kite Fest de cette année mettra en vedette des cerfs-volants professionnels, dont Al Sparling, Darryl Waters, Anthony Catalano, Team Sky FX et Équipe Chicago Kite. L’événement est gratuit et ouvert à tous.

« Il y a quelque chose de vraiment magique dans les magnifiques cerfs-volants volant haut dans le ciel », a déclaré Chrissy Tluczek, surintendante des loisirs du district de DeKalb Park. «Le Park District est heureux de perpétuer cette tradition DeKalb de longue date et d’apporter de la joie aux résidents de tous âges. Que vous veniez tester vos propres compétences en matière de cerf-volant ou que vous regardiez les professionnels en action, ce sera forcément un fantastique après-midi d’automne de cerfs-volants, de nourriture, d’artisanat et de plaisir.

Fête des cerfs-volants 2021 (Photo fournie par le district de DeKalb Park)

Selon un communiqué de presse du DeKalb Park District, Ferrara Candy Company parrainera une activité de chute de bonbons, au cours de laquelle des bonbons tomberont du ciel et où les enfants courront pour collecter ce qu’ils peuvent. Aucune heure précise pour le dépôt des bonbons n’a été fixée, ont indiqué les organisateurs, car elle dépendra de la météo.

En plus des activités prévues et des dépliants professionnels, les organisateurs espèrent que les membres du public qui n’ont jamais piloté un cerf-volant auparavant auront l’occasion de l’essayer. Pour ceux qui n’apportent pas les leurs, des cerfs-volants seront disponibles à l’achat lors de l’événement et les bénévoles assisteront à un assemblage de cerfs-volants et à des démonstrations de vol. La ficelle Manja, ou tout type de ficelle recouverte de verre, est interdite au festival.

Le stationnement du festival sera situé au parc Kiwanis et au centre de sports et de loisirs situé au 1765 S. Fourth St. à DeKalb.

Des vendeurs de nourriture seront sur place pour les festivités de dimanche. Les participants au Kite Fest sont encouragés à apporter une couverture de pique-nique pour s’assurer qu’ils disposent d’un endroit confortable pour s’asseoir et manger tout en regardant des dizaines de cerfs-volants flotter dans le ciel.