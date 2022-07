Des fluctuations drastiques transformant la zone intertidale de la côte ouest de la Colombie-Britannique en «scène de meurtre»

La côte ouest a connu certaines de ses marées les plus basses de l’année la semaine dernière, laissant certains animaux intertidaux vulnérables à la chaleur.

Selon Denny Sinnott, superviseur du ministère des Pêches et des Océans pour les marées, les courants et les niveaux d’eau, une récente série d’événements s’est déroulée pour déclencher un «phénomène de marée» qui a entraîné une amplitude de marée exagérée.

Premièrement, la pleine lune du 15 juillet a provoqué une attraction gravitationnelle sur l’océan. Connue sous le nom de marée de vive-eau, elle se produit deux fois par mois en conjonction avec une nouvelle ou pleine lune et contribue à l’amplitude des marées plus large.

La lune était également en périgée, ce qui signifie qu’elle était la plus proche de la terre dans sa rotation elliptique autour de la terre, a expliqué Sinnott. Ceci, a-t-il dit, a ajouté à l’attraction gravitationnelle de la lune sur l’océan.

Les marées ont en outre été affectées par le cycle nodal lunaire, a ajouté Sinnott. Dans ce cycle de 18,6 ans, la lune tourne autour de la terre sur une oscillation de 5 degrés. L’oscillation amène le plan lunaire à s’aligner plus étroitement sur celui de la Terre, ce qui entraîne une exagération encore plus grande de l’amplitude des marées, a déclaré Sinnott.

Les animaux qui vivent dans des environnements intertidaux sont adaptés à la sécheresse et sont capables de résister à certaines températures extrêmes causées par les marées changeantes, a expliqué la biologiste du MPO Sarah Dudas.

Mais à mesure que les températures mondiales et de l’eau de mer augmentent, Dudas a déclaré que le stress thermique allait augmenter pour ces organismes.

“Si vous avez une journée très chaude, certains de ces animaux vont être à la limite de ce qu’ils peuvent tolérer”, a-t-elle déclaré. “Il ne faudrait pas beaucoup de changement pour les pousser à une température qu’ils ne peuvent pas supporter.”

Cela était évident lors de la vague de chaleur atmosphérique sans précédent de l’an dernier, qui a battu plus d’une douzaine de records de température dans la province. Le village de Lytton a battu le record de chaleur de tous les temps au Canada, atteignant 49,6 °C le 30 juin, un jour avant qu’un incendie de forêt ne dévaste une grande partie de la communauté.

La vague de chaleur, qui a été associée à une marée basse, a déclenché une mortalité massive de nombreuses espèces différentes, selon le professeur Christopher Harley de l’Université de la Colombie-Britannique. Des milliards d’animaux ont péri à cause de la chaleur, a-t-il dit.

“Nous parlons toujours du changement climatique au futur”, a déclaré Harley. “Mais je pense que nous pouvons commencer à en parler au présent, et même au passé.”

“Nous sommes dans une période de prise de conscience majeure des effets du changement climatique”, a déclaré Harley. “La météo joue selon des règles différentes et nous ne comprenons pas très bien ces règles.”

Pour documenter l’étendue de la mortalité, Harley a visité de nombreux sites différents le long de la côte de la Colombie-Britannique l’été dernier et a déclaré que c’était comme “entrer sur une scène de meurtre et essayer simplement de compter les morts”.

“Je sortais de la voiture et je pouvais sentir le rivage”, a-t-il déclaré. “Je pouvais sentir la mort avant d’arriver là-bas.”

Les animaux vivent dans différentes couches dans des environnements intertidaux, a déclaré Harley. Sans marées, il a dit que de nombreuses espèces n’existeraient pas parce qu’elles seraient mangées ou envahies par la végétation.

“Les marées génèrent en fait de la diversité”, a-t-il déclaré.

C’est en grande partie le moment des marées qui a un impact sur les animaux vivant dans les zones intertidales.

Dans des endroits comme Tofino, Harley a déclaré que la marée basse en été se produit généralement le matin. Alors que des endroits comme Victoria et Vancouver connaissent une marée basse vers midi – pendant la période la plus chaude de la journée, a-t-il déclaré.

«Nous avons déjà moins de diversité dans des endroits comme Victoria que dans des endroits comme Tofino», a déclaré Harley. “Et cela va devenir plus dur à mesure que nous commençons à perdre des espèces supplémentaires qui ne peuvent plus survivre à Victoria ou à Vancouver.”

La conservatrice de l’aquarium d’Ucluelet, Laura Griffith-Cochrane, a déclaré que les marées basses lui permettaient d’accéder à des zones qui sont généralement des zones d’impact des vagues, qui sont généralement trop dangereuses à explorer.

“C’est vraiment important de savoir comment tout se passe”, a-t-elle déclaré. “Il y a beaucoup d’espèces intertidales qui peuvent être de bons indicateurs de la santé globale de l’écosystème.”

À mesure que la température des eaux océaniques augmente, Griffith-Cochrane a déclaré que les niveaux d’oxygène dissous diminuent, ce qui a exercé un stress supplémentaire sur de nombreuses espèces.

“Ce sera plus difficile pour les espèces que nous espérons reconstruire de se rétablir avec tous ces stress supplémentaires”, a-t-elle déclaré.

À l’aide d’un modèle de capture et de remise à l’eau, l’Aquarium d’Ucluelet revient chaque année sur les mêmes sites pour recueillir des animaux.

Cela permet à l’aquarium de comparer la facilité de trouver certaines espèces par rapport aux années précédentes, tout en observant quelles espèces sont prolifiques, par rapport à celles qui disparaissent complètement.

Griffith-Cochrane a déclaré que l’aquarium avait décidé de ne pas collecter de homard squat, de crevettes à rayures latérales ou de crevettes tachetées cet été.

“Nous avons vu les températures devenir de plus en plus chaudes chaque été et ils aiment vraiment avoir des températures plus stables et plus fraîches”, a-t-elle déclaré. “Il y a certaines espèces que nous ne pourrons peut-être pas exposer pendant un certain temps.”

Lors de la marée basse de la semaine dernière, Dudas travaillait sur une étude de la biodiversité intertidale sur l’île Gabriola, où elle a remarqué que beaucoup de moules étaient récemment mortes.

Les passants ont dit à Dudas que la plage ne sentait normalement pas si mauvais.

“Ça sent mauvais parce que les choses sont mortes récemment”, a-t-elle déclaré. « Ils se décomposent. Cette mauvaise odeur vient du lit de moules.

Les animaux de couleur plus foncée, comme les moules, vont « supporter le poids d’une marée vraiment ensoleillée et très basse plus que les balanes blanches », a-t-elle déclaré.

Ces conditions changeantes se produisent généralement à un rythme plus rapide que celui auquel les animaux peuvent évoluer ou s’adapter, a déclaré Dudas.

“Nous allons voir plus de mortalité à mesure que le stress sur ces organismes augmente”, a-t-elle déclaré.

Le 20 juin, la province a annoncé une stratégie soutenue par 513 millions de dollars pour s’assurer que la Colombie-Britannique est prête à faire face aux impacts climatiques dans un proche avenir. Il comprend un rôle élargi pour le BC Wildfire Service afin de fournir une meilleure prévention des incendies de forêt et un plan de préparation à la chaleur extrême pour aider à assurer la sécurité des communautés pendant les vagues de chaleur.

Malgré cela, Harley a déclaré que le public devait continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu’il apporte les «grands changements dont nous avons besoin» pour passer des combustibles fossiles aux sources d’énergie renouvelables.

“Nous n’avons pas eu beaucoup de succès avec cela et cela va prendre un certain temps”, a-t-il déclaré.

En attendant, Harley a déclaré qu’il existe des solutions à plus court terme, telles que la conservation locale, qui peuvent aider à maintenir les espèces en vie.

“Prendre ces changements au sérieux et commencer à planifier en fonction des changements de température et des événements extrêmes est vraiment important”, a déclaré Griffith-Cochrane. “Nous devons examiner nos industries et nos pratiques et apporter des changements afin que nous ne continuions pas à endommager les environnements qui nous soutiennent.”

