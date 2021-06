Des flics traquent un homme après qu’un flic a eu la gorge tranchée alors qu’il tentait d’arrêter un voyou d’un « trafic de drogue »

La POLICE traque de toute urgence un voyou pour une attaque d’horreur qui a laissé un flic la gorge tranchée.

L’agent tentait de procéder à une arrestation lors d’une prétendue affaire de drogue avec lequel il a été frappé au sol.

La police recherche Aaron Gray après l’agression d’un policier Crédit : police de Cleveland

Deux hommes l’ont ensuite immobilisé tandis qu’un troisième lui a tranché la gorge avec son couteau tout en menaçant le flic de Middlesbrough.

La police a réussi à localiser deux des hommes, mais poursuit Aaron Gray, 30 ans, dans le cadre de l’attaque au couteau.

Ils ont confirmé que l’officier n’avait pas été grièvement blessé à la suite de l’horreur de samedi vers 20h30 mais qu’il était « secoué ».

La surintendante-détective Helen Barker a déclaré: «Il s’agissait d’un incident impliquant un officier qui s’acquittait simplement de ses fonctions de police.

« Heureusement, il n’a pas été gravement blessé physiquement, mais il est compréhensible qu’il reste très secoué. Il se remet à la maison et a reçu de nombreux messages de soutien de ses collègues de l’ensemble de la force.

« Nous devons localiser et parler à Gray le plus rapidement possible. Nous pensons qu’il reste dans la région, probablement à Middlesbrough.

« Les gens sauront où il se trouve, et je les exhorte à transmettre des informations à la police de Cleveland via le numéro 101 citant la référence 100917. »

L’attaque est le deuxième incident où un flic a été blessé en une seule journée.

Hier, une femme officier a été délibérément fauchée lors d’un appel au 999 lors d’une tentative de meurtre.

L’homme de 28 ans a été grièvement blessé et reste hospitalisé pour y être soigné.

Le chauffeur a pris la fuite et des enquêtes sont en cours depuis pour tenter de le retrouver.