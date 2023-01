Des flics traquent un “escroc en fuite” qui ressemble à un personnage emblématique de la télévision – pouvez-vous deviner qui ?

Les COPS chassent un fraudeur fugitif qui a escroqué des cœurs solitaires sur 400 000 £ d’économies.

L’escroc inhabituel est le portrait craché d’un personnage emblématique de la télévision mais a réussi à échapper à l’arrestation pendant trois ans.

Les flics traquent « Casanova Conman » John Eric Wells depuis 2019 Crédit : Police du Yorkshire du Sud

Il ressemble étrangement au personnage le plus ancien d’EastEnders, Ian Beale

John Eric Wells, qui a la soixantaine, est en fuite depuis 2019, malgré sa ressemblance étrange avec le personnage le plus ancien d’EastEnders, Ian Beale, joué par Adam Woodyatt.

Wells, surnommé le Casanova Conman, utilise également le pseudonyme de Howard Hemmings et a été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées par la police du South Yorkshire dans le but de le traduire en justice.

Il est lié à trois escroqueries amoureuses impliquant trois grans distincts à Doncaster, Sussex et Londres.

Ils auraient été persuadés de remettre leurs économies à Wells qui s’est ensuite précipité avec l’argent dans une intrigue qui ne semblerait pas déplacée sur Albert Square.

La victime Hazel Wilkins, de Brighton, a raconté comment elle était tombée amoureuse de Wells après l’avoir rencontré en ligne en juin 2014.

Il l’a balayée et a proposé devant sa famille et ses amis en décembre 2015.

Ils ont fixé la date quatre fois mais à chaque fois il avait une raison d’annuler.

Hazel a déclaré: “Avant de le rencontrer, j’avais un bon travail, beaucoup d’argent à la banque et je n’avais jamais été endetté.

“J’ai eu une belle vie et une belle maison.

“Mais il m’a laissé tellement de dettes. Je ne veux plus tomber amoureuse.

“Je ne ferai confiance à personne. J’en suis arrivé à cacher mon sac à main. Je veux juste qu’il soit retrouvé et mis là où il est censé être – derrière les barreaux.”

Les délits auraient eu lieu à partir de septembre 2014 mais les appels répétés à l’information n’ont pour l’instant pas abouti.

Les officiers pensent que Wells est peut-être maintenant à l’étranger.

Il avait déjà été emprisonné en 2001 pendant trois ans après s’être fait passer pour un gagnant de la loterie pour sauver son mariage et ses escrocs sans argent.

Il a ciblé des banques, un avocat, un architecte, une entreprise automobile et deux amies.

Le décorateur de Doncaster a escroqué une femme sur 8 000 £ en lui faisant croire qu’il était sur le point d’emménager avec elle.

Il a commandé une flotte de voitures Jaguar et commandé des plans pour une extension – comprenant une piscine, un appartement de grand-mère et des garages.

Au moment où il a été arrêté, il affirmait avoir récupéré 8,4 millions de livres sterling à la loterie.

Son cas a même inspiré le film ITV 2004 “Can’t Buy Me Love” qui mettait en vedette Martin Kemp et Michelle Collins.

La juge Jane Shipley, qui l’avait initialement emprisonné à Sheffield Crown Court, lui a dit qu’il vivait dans un «monde fantastique».

Elle a ajouté: “Vous vouliez aspirer à la grande vie et avoir l’air de réussir, mais vous semblez manquer de ce qu’il faut pour être un entrepreneur à succès.”