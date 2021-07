Des flics traquent trois hommes vêtus de maillots de football anglais après avoir tenté d’attraper et de violer une femme le soir de la finale de l’Euro 2020

Les COPS chassent aujourd’hui trois hommes qui portaient des maillots de football anglais alors qu’ils tentaient d’attraper et de violer une femme le soir de la finale de l’Euro 2020.

La femme a réussi à se libérer après l’horrible attaque de Luton quelques heures seulement après l’affrontement entre l’Angleterre et l’Italie.

La femme a été agressée par trois hommes alors qu’elle marchait le long de la rue Stuart, à Luton Crédit : Google

L’attaque s’est produite le soir de la finale de l’Euro (image d’archive) Crédit : Alamy

La police a déclaré que les hommes avaient tenté de s’emparer de ses vêtements alors qu’elle marchait le long de la rue Stuart juste après minuit le lundi 12 juillet.

Alors qu’elle marchait le long de la route, elle a rencontré une femme qui a marché avec elle une partie du chemin.

Elle se dirigeait vers le tribunal d’instance lorsqu’elle a été approchée par trois hommes qui ont tenté d’engager la conversation avec elle, a indiqué la police.

Elle a tenté de s’éloigner, mais les hommes l’ont rattrapée et ont commencé à l’agresser, tirant sur ses vêtements.

Elle s’est libérée et a couru vers Buxton Road, où un chauffeur de taxi l’a emmenée à son domicile.

Les trois délinquants ont été décrits comme des hommes blancs, portant des maillots de football anglais.

L’un des délinquants était un homme de grande taille aux cheveux blonds.

L’agent d’enquête, Serena Mailes, a déclaré: «Ce fut un incident terrifiant pour cette jeune femme, et nous suivons un certain nombre de pistes.

« L’incident s’est produit alors que de nombreuses personnes se trouvaient à Luton après la finale de l’Euro Angleterre-Italie, et nous tenons à parler à toute personne susceptible d’avoir des informations.

« Nous aimerions beaucoup parler avec la femme qui l’accompagnait, ainsi qu’avec le chauffeur d’un taxi Prius blanc qui lui est venu en aide. »

Mailes a déclaré qu’elle aimerait également que toute personne qui conduisait le long de la route à deux voies A505 à l’époque, vérifie les images de sa caméra de tableau de bord.

« C’était une épreuve clairement terrifiante et nous comprenons que cela peut susciter des inquiétudes parmi les résidents locaux », a déclaré Mailes.

« Nous serions heureux de recevoir toute information qui nous aiderait à identifier les auteurs. »

Toute personne ayant des informations sur cet incident est priée de contacter la police en ligne ou en appelant le 101 et en citant le numéro de référence 40/36138/21.

Alternativement, vous pouvez contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.

Les victimes de viol et d’agression sexuelle peuvent recevoir le soutien et les conseils de la police du Bedfordshire et des agences partenaires, y compris le Sexual Assault Referral Center (SARC), ainsi qu’un soutien tout au long du processus d’enquête criminelle.

Vous pouvez également contacter le Sexual SARC the Emerald Centre de Bedfordshire, en visitant le Centre Emerald ou en envoyant un e-mail ou en appelant le 01234 842750.