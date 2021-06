Des flics tirent sur un conducteur après qu’une camionnette ait traversé une course cycliste en Arizona, faisant 6 blessés graves – RT USA News

La police de Show Low, en Arizona, a abattu et arrêté un homme qui aurait conduit sa camionnette lors d’une course cycliste, laissant six victimes à l’hôpital, dont quatre dans un état critique.

Selon la police, le conducteur a fait passer sa camionnette Ford F-150 à travers une file de cyclistes lors d’une course caritative samedi matin à Show Low, une ville située à environ 180 miles au nord-est de Phoenix. Il aurait heurté plusieurs cyclistes. Six ont été transportés à l’hôpital, dont quatre ont été décrits par la police comme étant en « un état critique, » et deux seraient « critique mais stable ». Au moins deux autres cyclistes sont entrés à l’hôpital avec des blessures mineures. Le suspect, décrit comme un homme blanc de 35 ans, a pris la fuite, mais a été acculé par la police devant une quincaillerie voisine. Il a été abattu, arrêté et se trouverait dans un « critique mais stable » état. L’incident fait l’objet d’une enquête par plusieurs agences, dont le service de police de Show Low, le bureau du shérif du comté de Navajo et le département de la sécurité publique de l’Arizona. Ce dernier enquêtera sur la fusillade policière du suspect.



