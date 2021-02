Des flics tirent sur des manifestants au Myanmar, tuant au moins 18 personnes le jour le plus meurtrier des rassemblements anti-coup d’État

Les flics du RIOT ont tiré des balles, des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des grenades assourdissantes sur des manifestants pro-démocratie au Myanmar, tuant au moins 18 personnes, ont révélé les Nations Unies.

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré qu’il avait reçu « des informations crédibles » selon lesquelles, tout au long de dimanche, la police de l’État a tiré à balles réelles sur des foules, entraînant plusieurs morts et faisant des dizaines de blessés supplémentaires.

Des décès ont été signalés dans des villes comme Yangon, Dawei et Mandalay, entraînant le plus grand nombre de morts en une seule journée parmi ceux qui réclamaient la restauration d’Aung San Suu Kyi à la suite d’un coup d’État militaire.

« Nous condamnons fermement l’escalade de la violence contre les manifestations au Myanmar et appelons l’armée à cesser immédiatement le recours à la force contre des manifestants pacifiques », a déclaré la porte-parole de l’ONU Ravina Shamdasani.

Dans tout le pays, des manifestants portant des casques de travail en plastique et des boucliers de fortune ont affronté des policiers et des soldats habillés de la tête aux pieds en tenue de combat.

Des images des médias sociaux ont montré des manifestants en fuite alors que la police les accusait, des barrages routiers de fortune étant érigés et plusieurs personnes emmenées couvertes de sang.

« Des mesures sévères seront inévitablement prises » contre les « manifestants émeutiers », a déclaré le Global New Light Of Myanmar, dirigé par l’Etat. Il a ajouté que l’armée avait auparavant fait preuve de retenue, mais ne pouvait pas ignorer les « foules anarchiques ».

Plusieurs des blessés ont été emmenés à Yangon par d’autres manifestants, laissant des traces sanglantes sur les trottoirs.

Un homme est décédé après son arrivée à l’hôpital avec une balle dans la poitrine, a déclaré un médecin qui a demandé à ne pas être identifié.

« La police et les forces militaires ont affronté des manifestations pacifiques, utilisant une force meurtrière et une force moins que létale qui, selon des informations crédibles … a fait au moins 18 morts et plus de 30 blessés », a déclaré le bureau des droits de l’homme de l’ONU.

Le Myanmar est dans le chaos depuis que l’armée a pris le pouvoir et arrêté Aung San Suu Kyi et une grande partie de la direction de son parti le 1er février, alléguant une fraude lors des élections de novembre que son parti a remportées lors d’un glissement de terrain.

Le coup d’État, qui a mis un terme aux étapes provisoires vers la démocratie après près de 50 ans de régime militaire, a attiré des centaines de milliers de personnes dans les rues et a condamné les pays occidentaux.

Parmi les cinq tués au moins à Yangon, il y avait l’ingénieur du réseau Internet Nyi Nyi Aung Htet Naing, ont indiqué des médecins.

Un jour plus tôt, il avait demandé sur Facebook combien de cadavres il faudrait aux Nations Unies pour agir.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a appelé ses membres à faire plus.

« Le Secrétaire général exhorte la communauté internationale à se rassembler et à envoyer un signal clair à l’armée qu’elle doit respecter la volonté du peuple du Myanmar telle qu’elle a été exprimée lors des élections et mettre fin à la répression », a déclaré le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a condamné ce qu’il a qualifié de «violence abominable» de la part des forces de sécurité birmanes.

« Nous soutenons fermement le peuple courageux de Birmanie et encourageons tous les pays à parler d’une seule voix pour soutenir leur volonté », a déclaré Blinken sur Twitter, ajoutant que les États-Unis « continueront à promouvoir la responsabilité des responsables ».

À l’extérieur d’une école de médecine de Yangon, des médecins et des étudiants en blouse blanche se sont dispersés après que la police a lancé des grenades assourdissantes.

Un groupe appelé Whitecoat Alliance of medics a déclaré que plus de 50 membres du personnel médical avaient été arrêtés.

La police a dispersé les manifestations dans d’autres villes, notamment Lashio dans le nord-est, Myeik dans le sud profond et Hpa-An dans l’est, ont indiqué des habitants et des médias.

Le chef de la junte, le général Min Aung Hlaing, a insisté la semaine dernière sur le fait que les autorités utilisaient une force minimale.

Néanmoins, au moins 21 manifestants sont maintenant morts dans la tourmente.

La télévision d’État MRTV a déclaré que plus de 470 personnes avaient été arrêtées samedi. On ne sait pas combien ont été détenus dimanche.

Alors que certains pays occidentaux ont imposé des sanctions limitées, les généraux ont traditionnellement ignoré les pressions diplomatiques. Ils ont promis de tenir une nouvelle élection mais n’ont pas fixé de date.

Le parti et les partisans de Suu Kyi ont déclaré que le résultat du vote de novembre devait être respecté.

Suu Kyi, 75 ans, qui a passé près de 15 ans en résidence surveillée, fait face à des accusations d’importation illégale de six radios talkie-walkie et de violation d’une loi sur les catastrophes naturelles en violant les protocoles relatifs aux coronavirus.