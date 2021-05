Les forces israéliennes ont tiré des grenades assourdissantes sur des manifestants palestiniens lors d’affrontements sur un site saint à Jérusalem.

La violence est survenue alors que les Palestiniens de toute la Cisjordanie et de Jérusalem-Est ont organisé une «journée de colère» et une grève générale pour soutenir les habitants de Gaza.

Les manifestants palestiniens se sont affrontés en manifestation à l’entrée de la porte de Damas dans la vieille ville, où les hostilités ont également augmenté ces dernières semaines.

Au moins neuf personnes ont été arrêtées pour avoir jeté des pierres et des bouteilles sur la police.

Des gaz lacrymogènes ont été tirés sur des manifestants et des canons à eau ainsi que des policiers à cheval déployés alors que des Palestiniens étaient envoyés en courant sous le flash des grenades assourdissantes.

La porte de Damas se trouve à environ 800 mètres du mont du Temple, où des affrontements lundi dernier à la mosquée Al-Aqsa, le troisième site le plus sacré de l’Islam, ont conduit le Hamas à lancer son assaut à la roquette sur Israël.

Le Hamas a lancé près de 3 500 roquettes sur Israël depuis lors, forçant souvent les habitants du sud d’Israël à entrer dans des abris anti-bombes 24 heures sur 24.

Alors que la violence a éclaté, une autre salve de roquettes a été tirée aujourd’hui sur la région sud d’Eshkol, tuant deux ressortissants thaïlandais travaillant dans une usine et en blessant plusieurs autres.

Le bilan des morts du côté israélien est désormais de 12, dont deux enfants.

« Les combats ne cesseront pas tant que nous n’apporterons pas un calme total et à long terme », a déclaré le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, accusant le Hamas de la pire escalade des combats israélo-palestiniens depuis des années.

Hier, Israël a également été victime d’une attaque à la roquette depuis le Liban, qui aurait été lancée par le groupe terroriste Hezbollah.

Alors que la violence a éclaté à la porte de Damas, des affrontements ont également eu lieu dans le quartier voisin de Jérusalem-Est de Sheikh Jarrah

La police a utilisé des grenades assourdissantes et des canons à «eau de mouffette» pour disperser quelque 200 manifestants qui, selon la police, «ont exprimé leur soutien au terrorisme».

Pendant ce temps, les troupes israéliennes ont été la cible de coups de feu en Cisjordanie occupée mardi, a indiqué l’armée, alors que le ministère palestinien de la Santé avait déclaré qu’un homme avait été tué dans une autre fusillade.

Le conflit militaire a été déclenché après que des affrontements ont éclaté après que les forces israéliennes se soient heurtées à des Palestiniens lanceurs de pierres le 7 mai.

Israël a poursuivi les frappes aériennes lancées lundi dernier en réponse aux tirs de roquettes du Hamas vers Jérusalem après les violences au point d’éclair de la mosquée al-Aqsa.

Les frappes auraient détruit les maisons de neuf dirigeants du Hamas, des magasins d’armes et un réseau de tunnels terroristes en seulement 20 minutes.

Cela faisait suite à une répression contre les manifestations contre les expulsions prévues de Palestiniens dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est.

Les responsables médicaux de Gaza affirment que 213 Palestiniens ont été tués, dont 61 enfants et 36 femmes, et plus de 1 400 blessés.

Près de 450 bâtiments de la bande de Gaza ont été détruits ou gravement endommagés, dont six hôpitaux et neuf centres de soins de santé primaires, a indiqué l’agence humanitaire des Nations Unies.