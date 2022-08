Des flics suspendus pour une vidéo brutale

Trois officiers ont été vus frapper à plusieurs reprises un suspect et lui claquer le visage contre le trottoir

La police de l’État de l’Arkansas a lancé une enquête officielle et suspendu temporairement un policier et deux adjoints, après qu’une vidéo virale les ait montrés brutalisant un suspect lors d’une arrestation dimanche matin. Au milieu du tollé des médias sociaux face à une brutalité excessive présumée, les autorités ont déclaré que l’homme les avait d’abord attaqués, blessant l’un des officiers.

L’incident s’est produit vers 10 h 30 dimanche devant un dépanneur Kountry Xpress à Mulberry, dans le comté de Crawford, et a été partiellement filmé par un témoin qui l’a ensuite partagé en ligne.

L’enregistrement troublant commence avec le suspect déjà allongé sur le sol tandis que trois officiers de justice au-dessus de lui frappent à plusieurs reprises l’homme et lui claquent la tête contre le sol. La vidéo se termine après que les flics ont remarqué le témoin oculaire et ont apparemment ordonné d’éteindre la caméra.

@anthonyjohnson520 la police de l’Arkansas cherche toujours qui. ma soeur en a été témoin aujourd’hui. #policebrutality #backtheblue #pigsoftiktok ♬ son original – Naomi Ruth Johnson

Après que l’incident soit devenu viral, la police a révélé l’identité de l’homme et a déclaré qu’il avait finalement été emmené à l’hôpital avec “Blessures mineures à la tête” selon les médias locaux. Il fait face à des accusations de coups et blessures, d’agression et de résistance à l’arrestation.

La police a déclaré que les agents répondaient à un appel d’un employé de magasin qui a revendiqué le suspect “leur craché au visage” et faisait “menaces terroristes”. L’homme aurait été coopératif lorsqu’il a été confronté pour la première fois aux flics, mais il est ensuite devenu violent et a blessé l’un des officiers.

Lire la suite Les derniers accusés dans l’affaire George Floyd écopent de peines de prison

“En référence à la vidéo circulant sur les réseaux sociaux impliquant deux députés du comté de Crawford, nous avons demandé à la police de l’État de l’Arkansas de mener l’enquête et les députés ont été suspendus en attendant le résultat de l’enquête”, Le shérif du comté de Crawford, Jimmy Damante, a déclaré dimanche dans un communiqué.

“Le policier est en congé administratif en attendant le résultat de l’enquête”, le département de police de Mulberry a confirmé dans un communiqué de presse séparé, ajoutant que “La ville de Mulberry et le service de police de Mulberry prennent ces enquêtes très au sérieux et tiennent tous leurs agents responsables de leurs actes.”