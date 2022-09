Des flics rencontrés qui ont plaisanté sur le viol d’un adolescent sur WhatsApp avec Wayne Couzens risquent la prison

DEUX flics tordus reconnus coupables d’avoir plaisanté sur le viol d’une jeune fille de 15 ans et d’avoir envoyé des textes racistes avec Wayne Couzens risquent la prison.

Le PC Sickos Jonathon Cobban et l’ancien officier Joel Borders ont envoyé les messages WhatsApp dépravés dans un chat appelé “Bottle and Stoppers” utilisé par le tueur de Sarah Everard.

Le PC Jonathan Cobban a été reconnu coupable mercredi par le tribunal de première instance de la ville de Londres Crédit : Droits réservés

L’ancien PC Joel Borders a été photographié mercredi au City of London Magistrates Court Crédit : Droits réservés

Le couple avait partagé des textes ignobles sur un groupe avec le tueur de Sarah Everard Wayne Couzens 1 crédit

Mercredi, un troisième homme, le PC William Neville, a été autorisé à partager de tels documents devant le tribunal de première instance de la ville de Londres.

Des messages de la paire de la police métropolitaine ont été trouvés lorsque les flics ont passé au peigne fin le téléphone de Couzens après le meurtre de l’homme de 33 ans.

Les vils officiers ont commencé leur message sadique le 29 juin 2019, lorsqu’un autre officier, jamais inculpé, a parlé à Cobban and Borders.

Dans le message, l’officier a fait des blagues sur les agressions sexuelles des victimes de violence domestique.

L’ancien flic Borders, 45 ans, a répondu: “Oh John, dans ce cas, tu es probablement foutu”.

Cobban, 35 ans, a ensuite répondu: “Ça va. Les victimes de DV adorent ça. C’est pourquoi elles sont le plus souvent des victimes à répétition.”

Borders répond alors: “Non, ils n’écoutent tout simplement pas.”

Le couple a partagé une série de messages racistes plus tard le même jour lorsqu’ils ont qualifié Hounslow, dans l’ouest de Londres, de “f ** king s ** thole somalien”.

Cobban a ajouté: “Génial, voilà ma patrouille p *** y – plus comme des MGF [female genital mutilation] patrouille.”

Borders lui dit alors que Feltham, dans l’ouest de Londres, est “pire”, en disant: “J’y suis allé l’autre semaine et je me sentais comme une tache sur un domino.”

Le tribunal avait précédemment appris que les policiers, qui étaient tous de service à l’époque, avaient également plaisanté sur le viol d’une jeune fille de 15 ans souffrant de problèmes de santé mentale.

Donnant des preuves, Borders a affirmé: “Je disais qu’elle est le genre de personne qui vous mènerait, coucherait avec vous, puis ferait une fausse allégation contre vous.

“Donc, vraiment, le viol et les coups auraient dû être entre guillemets, mais ce n’est pas le texte – ce n’est jamais grammaticalement correct.

“Cela a été totalement démesuré.”

Il a poursuivi en affirmant qu’il était “bien considéré dans son travail”, suppliant le juge de “demander à n’importe qui” que les gens “suppliaient d’être jumelés avec moi”.

Borders et Cobban ont également échangé ce qu’ils prétendaient être des “plaisanteries” sur le tasage d’enfants, de personnes handicapées et de torture d’animaux.

Dans un échange le 5 avril de cette année-là, Borders a écrit: “J’ai hâte de prendre des armes pour pouvoir tirer des c *** au visage!”

Cobban a répondu: “Moi aussi. Je veux taser un chat et un chien pour voir lequel réagit le mieux.

“Je pense que le chat va s’énerver davantage et que le chien va chier. Je veux tester cette théorie. Pareil avec les enfants. Zap zap you little f ******.”

Borders a répondu en suggérant d’ajouter “downys”, un terme qui, selon l’accusation, faisait référence aux personnes atteintes du syndrome de Down, à la liste.

Le 25 avril 2019, Borders a plaisanté sur le viol d’une collègue, qu’il a qualifiée de “salope sournoise”.

Je sais que c’est juste moi qui le dis, mais j’ai été bien pensé dans le travail Joël Borders

Cobban et Borders ont chacun nié cinq chefs d’accusation d’envoi par réseau de communication public d’une affaire offensante.

Mais aujourd’hui, Borders a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation tandis que Cobban a été reconnu coupable de trois des chefs d’accusation mais innocenté des deux autres.

Le couple a été reconnu coupable d’avoir envoyé des textes racistes et misogynes grossièrement offensants.

Neville, de Weybridge, Surrey, a nié et a été innocenté de deux accusations identiques.

Cobban a déclaré que les messages n’étaient pas grossièrement offensants, mais des exemples d’un sens de l’humour noir qui l’a aidé à faire face à son travail.

‘HUMORISTIQUE’

Il a ajouté: “Je voulais dire que ces messages devaient être considérés comme des” plaisanteries humoristiques et rien de plus “.

“Ils n’étaient rien de plus qu’un sens de l’humour noir et irréfléchi.”

La juge de district Sarah Turnock a ajourné la peine jusqu’au 2 novembre, déclarant à Borders et Cobban : “Vous avez été reconnu coupable de ces infractions.

“Et ces infractions ne s’y trompent pas sont extrêmement graves.

“Vous êtes tous les deux confrontés à une perspective très réelle, à mon avis, d’aller en prison.

S’adressant aux textes entourant les armes à feu, elle a claqué: “Je peux honnêtement dire que je considère qu’il est écoeurant de penser à un policier plaisantant sur l’utilisation d’armes à feu de cette manière.”

Le juge Turnock a déclaré que le langage de Borders sur le viol de sa collègue était “misogyne et agressif dans sa nature et est un exemple clair de blâme de la victime”.

Edward Brown, poursuivant, a déclaré plus tôt: “Les accusés faisaient partie d’un groupe WhatsApp avec le titre” Bottle and Stoppers / Atkin’s puppets “avec quatre autres officiers.

‘GROUPE SERRÉ’

“Il convient de noter que de temps en temps, les correspondants envoyaient des messages sur des sujets liés au travail tels que la formation [and] pour obtenir des conseils.

“Il s’ensuit qu’il s’agissait d’un groupe très uni de policiers… et il n’y a aucune preuve que l’un des accusés (ou les autres membres du groupe) ait “appelé”…

“Ou contesté l’un de leurs coaccusés à la réception de ce que l’accusation dit être des messages offensants.

“Le dossier de l’accusation est qu’à l’époque, chacun des accusés était un policier en service, formé et employé pour protéger et soutenir les citoyens d’une ville très diversifiée.

“Il n’y a pas eu… d’incidents isolés auxquels le co-correspondant ne s’est pas senti capable de faire une objection.”

Les trois hommes ont témoigné devant le Westminster Magistrates ‘Court les 28 et 29 juillet avant leur comparution devant le tribunal mercredi.

Cobban, de Didcot, Oxfordshire, et Borders, de Preston, Lancs, ont précédemment nié cinq chefs d’accusation d’envoi par réseau de communication public d’une affaire offensante.

Les noms des officiers ont été révélés par le Crown Prosecution Service en février avant leur première comparution devant le tribunal – le CPS a été précieusement incapable de le faire pour des raisons opérationnelles.

Rosemary Ainslie, chef de la Division spéciale de la criminalité du CPS, a déclaré: “Il est incompréhensible que des policiers en service puissent penser qu’il était juste de partager ce genre de messages grossièrement offensants avec d’autres.

“Par ces verdicts, le tribunal a convenu qu’il ne s’agissait pas seulement de plaisanteries choquantes ou dérangeantes, mais qu’ils constituaient des infractions pénales.

“Lorsqu’il y a suffisamment de preuves et qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le CPS poursuivra toujours ces infractions avec fermeté.” mfl se termine