Des flics ont été appelés après qu’un voisin se soit plaint de mon buisson « obscène » – mais les fans d’Instagram et de TikTok adorent ça

Un jardinier CHEEKY a raconté comment des flics ont été appelés chez lui après qu’un voisin se soit plaint de son buisson « obscène ».

Le topiaire classé X de Richard Jackson a diverti les passants pendant deux décennies, les fans d’Instagram et de Tik-Tok cherchant désespérément à le présenter sur leurs profils en ligne.

Il a conçu le geste effronté après que les buveurs du pub du village en face de chez lui à Warton, Warks, aient taquiné ses compétences aux doigts verts.

L’énorme buisson est devenu viral et a attiré des hordes de visiteurs désireux de prendre un selfie – mais a également conduit à des plaintes selon lesquelles il était offensant.

Il a déclaré à Sun Online: “Tout a commencé comme un petit rire avec mes amis dans le pub de l’autre côté de la route.

« Ils m’ont taquiné quand j’ai coupé les haies et j’ai pensé que j’allais me venger.

“Je n’aurais jamais pensé que ce serait là aussi longtemps – mais c’est devenu une sorte d’attraction touristique.

“Même maintenant, nous remarquons toujours une personne étrange à l’extérieur en train de prendre des photos, même si elle n’est pas dans les meilleures conditions.

« Nous avons ri pendant 20 ans, mais il est maintenant temps de passer à autre chose.

“Nous avons vu des ivrognes sauter dedans, donc il a été battu et a eu de gros trous pendant un moment.”

Richard, qui vit avec sa femme Linda, 70 ans, a été menacé d’une amende en 2012 pour des plaintes selon lesquelles la brousse était “obscène”.

Un résident vivant à proximité s’est plaint de la haie et le conseil du comté de Warwickshire lui a écrit pour le menacer de poursuites judiciaires.

Les chefs du conseil lui ont ordonné de le couper – avec un cuivre frappant à sa porte suggérant qu’il le coupait en un poing pour éviter une amende d’ordre public.

Mais Richard, un gardien, est resté provocant avec les habitants menant une campagne «Save the Warton Bush».

Le conseil du comté de Warwickshire a envoyé une lettre menaçant de poursuites judiciaires et un policier a été envoyé pour enquêter.

Richard a déclaré: «Le cuivre a frappé à la porte et a dit en gros que s’il y avait d’autres plaintes, je recevrais une amende sur-le-champ.

“Il m’a dit que je devrais plutôt le transformer en poing, car ce serait moins offensant.

« Mais je n’ai pas écouté et l’amende n’est jamais venue.

« Tout était une charge de hoo-ha. Je n’ai pas entendu un mot d’eux depuis.

“Je pense que le conseil en a probablement autant marre que moi.”

Mais maintenant, Richard, un grand-père de quatre enfants, a révélé qu’il en avait assez de tailler le majeur géant avec ses cisailles à main.

Il a dit : « J’en ai marre, pour être honnête avec vous.

« Je vais le déterrer ou le brûler. Les gens adorent mais j’en ai assez.

«C’est juste une douleur dans le dos pour le garder en forme.

“Ce n’est pas une statue – elle grandit et il est de plus en plus difficile de la maintenir en forme. C’est trop compliqué maintenant.

«Nous avons encore des gens qui viennent prendre des photos, mais c’est dépassé.

“C’est comme moi – vieux et en mauvais état.”

Le buisson, qui doit être coupé jusqu’à quatre fois par an, a joué dans Have I Got News For You et a fait la une des journaux sur ITV News – les producteurs ayant choisi de brouiller le chiffre offensant.